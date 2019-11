Nuoto | Europei Glasgow 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv La guida

Europei Nuoto Vasca Corta – Si avvicina la rassegna di Glasgow - 41 gli azzurri convocati dal dt Butini : Il direttore tecnico ha convocato 41 azzurri per gli Europei di Nuoto in Vasca Corta, in programma a Glasgow dal 4 all’8 dicembre Cesare Butini ha convocato ben 41 atleti per la XX edizione degli Europei in Vasca Corta di Nuoto, in programma dal 4 all’8 dicembre presso il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Gian Mattia D’Alberto /LaPresse Il direttore tecnico ha spiegato i motivi delle sue scelte: ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019 : i convocati dell’Italia. Tutti i big rispondono presente per la rassegna in vasca corta : Formazione decisa. Sono 41 gli atleti convocati del direttore tecnico della Nazionale di Nuoto Cesare Butini in vista della 20esima edizione degli Europei in vasca corta che si terranno presso il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow dal 4 all’8 dicembre. Una squadra decisamente numerosa nella quale le punte rispondono tutte presenti: Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri, Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, ...

LIVE Italia-Olanda 0-0 pallaNuoto femminile - World League 2020 in DIRETTA : comincia il cammino del Setterosa verso gli Europei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Prima palla presa dall’Olanda. 1′ Tutto pronto, si comincia. 20.28 Squadre che si stanno tuffando in acqua. 20.25 A breve gli inni nazionali. 20.23 Squadre che sono entrate sul piano vasca. 20.20 Le parole di Zizza alla vigilia: “Per me sarà un esordio carico di emozioni e belle sensazioni che passeranno con la prima palla al centro. Ci aspetta una partita difficile ...

LIVE Italia-Olanda pallaNuoto femminile - World League 2020 in DIRETTA : comincia il cammino del Setterosa verso gli Europei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, prima partita della Nazionale italiana di pallanuoto femminile nella World League 2019-2020. Inizia il girone preliminare e scatta il cammino internazionale per il nuovo Setterosa guidato dal ct Paolo Zizza, all’esordio sulla panchina italiana. Le azzurre vorranno partire al meglio in vista di un 2020 durissimo che vedrà prima gli ...

PallaNuoto - Europei 2020 : cinque amichevoli per il Settebello tra Natale e l’Epifania : Saranno ben cinque le amichevoli che il Settebello sosterrà tra Natale e l’Epifania in preparazione agli Europei del 2020, che si giocheranno a Budapest, in Ungheria, con l’inizio del torneo maschile fissato per il 14 gennaio: a fine dicembre doppio impegno con la Germania e ad inizio gennaio quadrangolare a Cuneo per gli azzurri. La fine delle partite del girone di World League per quanto riguarda l’Italia è fissata per il 17 ...

Nuoto - Trofeo Mussi 2019 : pioggia di stelle nell’ultimo meeting utile per ottenere i pass per gli Europei di Glasgow : Si prevede un grandissimo spettacolo nella vasca da 25 metri della piscina comunale “Prati” per la 43-esima edizione del Trofeo Mussi-Lombardi-Femiano che si svolgerà, nella splendida cornice del comune toscano di Massarosa, nell’ormai imminente fine settimana: la kermesse rappresenterà, difatti, l’ultima occasione utile per ottenere i pass per volare a Glasgow e disputare tra il 4 e l’8 Dicembre i Campionati ...

PallaNuoto - Europei 2020 : definiti tutti gli orari dai gironi alla finale. Il calendario completo : Sono stati definiti tutti gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il calendario del torneo maschile con tutte le date e gli orari delle sfide. TORNEO MASCHILE Girone A: Germania, Slovacchia, Croazia, Montenegro Girone B: Romania, Serbia, Olanda, Russia Girone C: Malta, Turchia, Spagna, Ungheria Girone D: Francia, ...

PallaNuoto femminile - Europei 2020 : comunicati anche gli orari dai gironi alla finale. Il calendario completo : Sono stati comunicati anche gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il calendario del torneo femminile con tutte le date e gli orari delle sfide. TORNEO femminile Girone A: Slovacchia, Ungheria, Grecia, Serbia, Croazia, Russia Girone B: Germania, Olanda, Francia, Spagna, Israele, Italia 12 gennaio 1a giornata A ...

Nuoto - l’Italia verso gli Europei in vasca corta 2019 : tanti protagonisti e speranze di medaglia : L’ItalNuoto non si vuole fermare e il prossimo appuntamento internazionale, che fa da confine fra l’anno d’oro di Gwangju, per medaglie e posti in finale conquistati, e l’anno delle Olimpiadi di Tokyo, sono gli Europei in vasca corta di Glasgow in programma dal 4 all’8 dicembre al Tolcross Center della città scozzese che poco più di un anno fa ha ospitato gli Europei in vasca lunga. l’Italia che si prepara all’appuntamento europeo nella vasca da ...

Nuoto - Simona Quadarella : “La pressione mi stimola a dare il meglio. Europei 2022? Sarebbe un sogno” : Simona Quadarella è scesa dalla montagna e ha detto: “Se po’ fa”. La romana, allieva di Christian Minotti, ha iniziato con il botto la sua preparazione in piscina, in vista di una stagione che la vedrà come una delle punte della spedizione olimpica a Tokyo 2020. Tre volte campionessa d’Europa in vasca lunga l’anno scorso a Glasgow (400, 800 e 1500 stile libero), Simona ha ottenuto un oro e un argento nella rassegna ...

Bordoni : Europei Nuoto a Roma obiettivo importante : Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia, che oggi ha partecipato alla premiazione in Campidoglio di Simona Quadarella: Nella rappresentanza dei consiglieri di Roma Capitale ho partecipato alla cerimonia di premiazione della campionessa di nuoto Simona Quadarella promossa su iniziativa della sindaca Raggi. Oltre a complimentarmi per i successi che ha ottenuto condivido anche le speranze della giovane ...

PallaNuoto femminile - Europei 2020 : terminate le qualificazioni. Italia con Germania - Francia - Israele : Si sono completate le qualificazioni agli Europei di Pallanuoto femminile del 2020, che si giocheranno a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 26 gennaio (in contemporanea al torneo maschile), in una posizione atipica nel calendario a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020: passano Israele, Francia, Germania, Croazia, Serbia e Slovacchia. Il Setterosa, allenato ora dal neo CT Paolo Zizza, è stato inserito nel Gruppo B con Spagna, Olanda e tre delle ...