Non si può far pagare il bagaglio a mano Ryanair condannata

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il tribunale civile di Madrid ha deciso chenon può farilai passeggeri. Il tribunale ha accolto il ricorso di una signora che, non avendo acquistato la tariffa priority, si è vista chiedere un supplemento per poter portare a bordo una valigia di piccole dimensioni.Per i giudici spagnoli, quindi, in base alle leggi nazionale e alla carta dei diritti del passeggero dell’Ue, non è legittima la politica di tariffe della compagnia low cost entrata in vigore dal alcuni mesi.Nella sentenza, si distingue tra ilda stiva, per i quali è legittimo chiedere dei soldi in più (lo fanno ormai quasi tutte le compagnie) e quello da riporre nella cappelliera, che spesso contiene oggetti preziosi, per il quale ”è abusivo pretendere un supplemento”.Le norme diprevedono che con il biglietto ...

