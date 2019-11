Nexi | Messina cerca la quadra Intesa fa cassa per il nuovo M&A

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Le voci di trattative traSanpaolo eper un possibile passaggio delle attività di "acquiring" dalla banca al gestore di servizi di pagamento sono stati in parte confermate dalle due società, salvo precisare che non ci sarà in ogni caso alcuna Opa diSanpaolo sue che non si è ancora parlato di numeri. Il mercato incrocia le dita: se troveranno latura del cerchiopotrebbe salire di taglia e registare buone sinergie, i fondi azionisti sarebbero meno tentati dall'uscire riversando grandi quantità di titoli sul mercato, mentreSanpaolo potrebbe realizzare una interessante plusvalenza che potrebbe poi essere utilizzata per nuove "limitate acquisizioni" nel wealth management in Europa Segui su affaritaliani.it

