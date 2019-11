News UeD | Paolo Bonolis contro Marco Cartasegna? Lo sfogo | “Cogl*one!”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 20 novembre 2019)di Uomini e Donne attaccato da? La dichiarazione choc Una settimana fa c’è stata una partita di calcio a Frosinone il cui incasso è stato interamente devoluto in beneficienza. Tanti i vip che hanno preso parte a questo evento, tra i qualie l’ex tronista di Uomini e Donne,. E come rivelato dal portale Frosinone Today, è stato soprattutto quest’ultimo ad aver fatto discutere per via di alcuni video pubblicati gli scorsi giorni su instagram in cui non avrebbe speso parole al miele nei confronti della città di Frosinone. E in queste ultime ore, in maniera molto ironica e pungente, ha fatto alcune dichiarazioni su facebook che molti hanno interpretato come una risposta ironica e pungente alle presunte critiche mosse dall’ex tronista: “Poi se qualche…Come dire…Stupidotto? Io ...

zazoomnews : Alessandro Zarino dopo UeD: “Lo hanno umiliato” a sorpresa Jessica lo difende - #Alessandro #Zarino #hanno… - zazoomnews : UeD Eleonora Rocchini torna a parlare dopo il caos: “Sono avvilita” - #Eleonora #Rocchini #torna #parlare - zazoomnews : “Ti sta soltando usando!”. UeD: Gemma Galgani in lacrime: il medico è costretto a intervenire - #soltando #usando!”… -