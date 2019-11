Nel furgone 36 clandestini | il blitz della Polizia

Nel furgone con 35 clandestini : italiano arrestato vicino a Montecarlo : Fabrizio Tenerelli Con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è finito in carcere il passeur: un italiano che si è giustificato con la polizia di frontiera francese, dicendo di aver noleggiato il mezzo per effettuare un trasloco Viaggiavano stipati dentro un furgone, proprio come bestie destinate al macello: senza finestre, ventilazione, cibo e acqua. Si tratta di trentacinque migranti irregolari scoperti dalla ...

Cile - 15 morti Nelle proteste contro il carovita : in un video poliziotti trascinano manifestante ferito Nel furgone : È salito a 15 il numero dei morti nelle manifestazioni in Cile, scoppiate venerdì scorso per protestare contro l’aumento del prezzo del biglietto dell’autobus. Lo ha reso noto il sottosegretario all’Interno, Rodrigo Ubilla, precisando che il dato si riferisce alle manifestazioni avvenute in tutto il Paese. I feriti tra i civili sono 77, di cui alcuni in modo grave. Da giorni sui social network circolano decine di video delle ...

Vessicchio e la nuvola di 'fumo' Nel furgone con Le Vibrazioni : "Arrivammo con un enorme sorriso" : Il direttore d'orchestra ha raccontato un divertente aneddoto su un Festival di Sanremo di qualche anno fa