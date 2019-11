Nba | Gallinari non basta a Oklahoma city | bene i New Orleans di Melli

Nba 2019-2020 - i risultati della notte (20 novembre). Lakers vittoriosi nonostante un grande Gallinari - Melli d’autore nella vittoria Pelicans : Quattro le partite disputate in questa notte NBA, un po’ meno ampia del solito, ma con tanti temi e tante emozioni da raccontare. Tutti gli occhi puntati sul ritorno in campo di Carmelo Anthony in maglia Portland Trail Blazers (privi di Damian Lillard) finiscono per osservare, invece, la vittoria dei New Orleans Pelicans per 115-104, dopo un terzo quarto che risulta sostanzialmente decisivo e nel quale Nicolò Melli s’inventa buona ...

Risultati Nba – Vittoria per Melli ed i suoi Pelicans - Gallinari non basta contro i Lakers : Sorridono Warriors e Lakers: ko i Thunder di Danilo Gallinari, Vittoria invece per Melli ed i suoi Pelicans I Golden State Warriors ritrovano il sorriso! Splendida Vittoria nelle notte italiana contro i Memphis Grizzlies per 95-114. I 20 punti di Morant sono serviti a poco ai padroni di casa, costretti a cedere ai rivali, trascinati dai 29 e 20 punti rispettivamente di Burks e Robinson. Serata soddisfacente anche per i New Orleans ...

Risultati Nba – Gallinari e Belinelli masticano amaro - Houston sempre più su grazie ad Harden : Dallas ringrazia Doncic : Oklahoma e San Antonio cedono rispettivamente a Clippers e Dallas, i Rockets invece invece non lasciano scampo a Portland Sconfitta che fa male quella subita da Oklahoma nel match contro i Clippers, che inanellano la seconda vittoria consecutiva issandosi al quarto posto della Western Conference. Niente da fare per Danilo Gallinari nonostante una buona prestazione, condita da 14 punti messi a referto in 32 minuti trascorsi in campo. James ...

Nba – Chris Paul elogia il talento di Danilo Gallinari : “è uno dei miei compagni preferiti di sempre” : Chris Paul elogia il talento di Danilo Gallinari dopo la vittoria dei Thunder sui Sixers: il playmaker definisce Gallinari uno dei suoi ‘compagni preferiti di sempre’ A sorpesa, dopo l’overtime, i Thunder hanno battuto i Sixers in una sfida che li vedeva nettamente sfavoriti. OKC, dopo gli addii di Wetbrook e George si avvia verso una stagione di totale rebuilding che nei prossimi mesi, quando si potranno scambiare i contratti dei free ...

Nba 2019-2020 - i risultati della notte (17 novembre) : uno strepitoso Gallinari vince all’overtime - perde Belinelli - volano Celtics e Lakers : Si sono giocate nella notte italiana otto partite della regular season NBA. Il match di maggior richiamo era probabilmente quello tra gli Houston Rockets e gli Indiana Pacers e l’hanno vinto i texani, arrivando a sei vittorie consecutive e interrompendo la serie di quattro degli avversari grazie al solito, inarrestabile James Harden, autore di 44 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, Ben McLemore aggiunge 21 punti, Russell Westbrook 17 più 8 ...

VIDEO Nba - Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 111-85 : highlights e sintesi. Brutta sconfitta per Gallinari e compagni : Settima sconfitta stagionale per gli Oklahoma City Thunder, che si sono arresi nettamente agli Indiana Pacers per 111-83 al termine di una partita che ha visto i padroni di casa sempre in controllo ed allungare in maniera decisiva nel terzo quarto (parziale 34-20). Serata negativa per Danilo Gallinari, che chiude con 14 punti ma 3/8 dal campo in 24 minuti di gioco, con il solo 8/8 dalla lunetta a salvare un po’ l’azzurro. VIDEO ...

Nba 2019-2020 - i risultati della notte (13 novembre). Lakers ok con i Suns - brivido 76ers. Travolti i Thunder di Gallinari - Trae Young trascina gli Hawks : Otto le partite di questa notte NBA, ancora in bilico tra soluzioni sulla sirena o quasi e partite dominate. Andiamo a vedere l’accaduto. Il dominio è quello degli Indiana Pacers, che travolgono per 111-85 gli Oklahoma City Thunder con 23 punti di TJ Warren, 20 di Malcolm Brogdon e la doppia doppia da 18 e 18 rimbalzi di Domantas Sabonis. Danilo Gallinari è il miglior realizzatore dei Thunder con 14 punti in 24 minuti e poc più. La sfida ...

Risultati Nba – Sorridono i Lakers di LeBron James - questa volta Gallinari non basta : Oklahoma ko : Gallinari non basta agli Oklahoma City Thunders, vittoria per i Los Angeles Lakers di LeBron James: i Risultati delle partite NBA della notte italiana Una notte ricca di sfide NBA. Si parte subito con la vittoria degli Indiana Pacers sugli Oklahoma City Thunder per 111-85. I padroni di casa sono stati trascinati da Warren e Brogdon, a referto rispettivamente con 23 e 20 punti, mentre ai Thunder non è bastato un buon Gallinari, miglior ...

Nba 2019-2020 - i risultati della notte (11 Novembre) : Toronto ferma i Lakers - ko anche Gallinari contro Milwaukee. Jokic fa vincere Denver - Philadelphia torna al successo : Otto partite nella notte NBA. Si ferma a sette la striscia di successi consecutivi dei Los Angeles Lakers, che vengono sconfitti allo Staples Center dai Toronto Raptors per 113-104. Decisivo un ultimo quarto da 35-26 in favore dei campioni in carica, che sono riusciti a sopperire all’assenza di Kyle Lowry. Grandi prestazioni di Fred VanVleet (23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi) e di Pascal Siakam (24 punti e 11 rimbalzi). Ai Lakers non ...

Gallinari e Melli vincono nella notte Nba - Belinelli al tappeto : Tre azzurri in campo nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Danilo Gallinari guida alla vittoria Oklahoma City Thunder contro Golden Star