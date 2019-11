Nasce in Liguria il primo osservatorio marino di profondità

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019)inildi– Installato illaboratorio sottoper studiare gli effetti dei cambiamenti climatici, mitigare i rischi naturali e proteggere gli ecosistemi marini dall’acidificazione delle acque e dalla pesca a strascico. Si trova nel Mar Ligure Orientale, a 600 metri die a 12 km circa al largo delle Cinque Terre, in corrispondenza del Santuario dei cetacei “Pelagos” e di un canyon sotto. Ecosistemi di pregio creati grazie alle forti correnti di fondo e il conseguente apporto di sedimenti e sostanze organiche. In questo ambiente lo studio ENEA e IIM hanno individuato la presenza di coralli bianchi vivi alladi circa 570 metri di notevole interesse scientifico e ambientale, messi a rischio dalla pesca a strascico. Questo speciale laboratorio costituisce un punto di osservazione esclusivo, fino ad ...

