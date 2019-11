Napoli | arriva il chiarimento con Ghoulam | la situazione

Kessie al Napoli : il calciatore può arrivare anche a gennaio. I dettagli : Calciomercato Napoli, le ultimissime su Kessiè: non è escluso un suo arrivo a gennaio CALCIOMERCATO Napoli ULTIMISSIME – Franck Kessié, un calciatore che Cristiano Giuntoli segue da tantissimi anni. Ogni finestra di mercato sembrerebbe quella giusta per poterlo portare alla corte di Carlo Ancelotti. La prossima, quella invernale del 2020, rientrerà sicuramente in questa ”categoria”. […] Leggi tutto L'articolo Kessie al ...

La Ferrari ci mostra dove può arrivare il Napoli se non si fermano le ostilità : Ammutinamento 1 ad ammutinamento 2. Cosa succede quando non si guarda in faccia la realtà. Quando non si gestisce una situazione ad alta tensione e ci si illude che tutto magicamente possa tornare a posto. Parlare a nuora perché suocera intenda. Ovviamente le condizioni della Ferrari e del Napoli non sono sovrapponibili. Ma ci sono affinità, soprattutto nel concetto di fondo. Alla Ferrari è accaduto un imprevisto che nello sport, dove non ...

Calciomercato Napoli - arriva Berge : pronti 20 milioni per lui : Calciomercato Napoli, arriva Berge: pronti 20 milioni per lui Calciomercato Napoli Berge| Nonostante il momento delicato, il Napoli riesce ad alzarsi e a pensare anche al mercato. Gli azzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, si è infatti fiondato su un centrocampista, che sembra addirittura aver bloccato. Ecco tutti i dettagli. “L’epurazione prevista pretenderà degli investimenti mirati in quei ruoli in cui l’organico diverrà ...

Perinetti : ”Napoli - momento di crisi delicato. La sosta arriva al momento giusto” : Perinetti: il Napoli ha sempre fatto molto bene, è una società molto ben gestita da De Laurentiis, a prescindere da alcuni toni un po’ forti e Ancelotti è una garanzia per gestire questo momento Perinetti NAPOLI – Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento difficile che sta attraversando il Napoli e della sosta del campionato che arriva al momento giusto per la squadra ...

Da Napoli-Genoa ci si aspettava un segnale - è arrivato (ahinoi) : Se da Napoli-Genoa ci si aspettava un segnale, è arrivato. Ahinoi. Il Napoli ha giocato la peggior partita della stagione. Peggio di Roma e peggio di Torino. Nessuna fiammata. I calciatori il loro messaggio lo hanno inviato. Forte e chiaro. Dispiace, dispiace molto. Ma abbiamo visto una enormità di errori tecnici, inspiegabili per calciatori di questo livello. Passaggi sbagliati, appoggi fuori fuoco a due metri. Non c’è stato uno spunto. A ...

La risposta del Napoli non arriva. Coro di fischi al fischio finale : Finisce solo 0-0 la gara del Napoli contro il Genoa, in una sera in cui ci si aspettava una risposta dalla squadra non si è riusciti ad andare oltre il pareggi. Al fischio finale il San Paolo esplode in un Coro di fischi che accompagna i calciatori del Napoli nell’uscita dal campo. Facce meste e sguardi bassi per Insigne e i suoi compagni, consci di aver deluso le aspettative del pubblico e forse anche dell’allenatore L'articolo La ...

Ammutinamento del ritiro Napoli : arriva il comunicato ufficiale della società : comunicato ufficiale Napoli: preannuncia provvedimenti Notizie Calcio Napoli – La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato ufficiale riguardo la vicenda Ammutinamento Il comunicato “La società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, ...

UFFICIALE – Cori razzisti anti-Napoli all’Olimpico : arriva il verdetto del Giudice Sportivo per la Roma : Il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto per i Cori razzisti durante Roma-Napoli Questo il verdetto del Giudice Sportivo: “Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori intonato più volte Cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria che portavano il Direttore di gara, al 23° del secondo tempo, ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata per il ...

Laudisa : “Napoli - se arriva Ibra - Mertens se ne va” : Laudisa: non credo che il Napoli abbia scelto di rimpiazzare Mertens, Ibra ha pur sempre 38 anni A Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo intervenuto Carlo Lausida, della Gazzetta dello Sport Queste la parole di Laudisa: “Ibra non ha chance di andare al Milan, l’hanno scorso c’era la possibilità di andarci, c’era già un accordo stipulato tra Ibra e Leonardo, ma Gazidis disse di no. Ibra ...

Sky : il Napoli è arrivato a Castel Volturno. Visi stanchi ma grande soddisfazione : A Radio Kiss Kiss è intervenuto il giornalista Sky Francesco Modugno. Ha riferito che il Napoli è arrivato circa un’ora fa a Castel Volturno. Modugno riferisce che i calciatori sono sembrati Visibilmente stanchi, anche se la soddisfazione per la partita di ieri è alta. Oggi è prevista una seduta di defatigamento per chi ha giocato ieri e una seduta di allenamento normale per chi, invece, è rimasto a riposo in vista della partita contro la ...

