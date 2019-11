Municipio VI | Celli | solidarietà a militanti Pd

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – “Solidarieta’ aie ai simpatizzanti del Partito Democratico in VI, che hanno visto le loro sedi imbrattate con manifesti inneggianti al ventennio fascista. E’ allarmante che ci siano persone che pensano di risolvere i problemi di oggi guardando al peggior passato del nostro Paese. Coraggio e avanti e aidel VI dico di non mollare”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana. L'articoloVI,Pd proviene da RomaDailyNews.