Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Come un fiume carsico quel legame “incestuoso” delle banche italiane con il debito sovrano appare e riappare sull’onda dell’altalena dello spread. Quando il differenziale con i titoli tedeschi si acquieta allora per i banchieri sono sonni tranquilli, appena lo spread riprende a salire ecco che le virtù di detenere quei 400 miliardi di BTp e consimili diventa un vizio nefasto. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Mps, BancoBpm, Creval e Sondrio Perché fanno il tifo per il Conte-bis - Affaritaliani : Mps, BancoBpm, Creval e Sondrio: perché fanno il tifo per il Conte-bis - Affaritaliani : Mps, BancoBpm, Creval e Sondrio: ecco perché fanno il tifo per il Conte-bis -