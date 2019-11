Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Josèha firmato il contratto che lo legherà alfino al 2023, dopo voci e smentite è arrivata stamani l'ufficialità. L'inizio di stagione per ilè stato un parziale disastro, un avvio deludente che ha portato gli Spurs al quattordicesimo posto dopo dodici partite. Pensare che solamente l'anno scorso la squadra del mister Pochettino aveva raggiunto la finale di Champion's League, persa poi contro il Liverpool di Klopp. Quest'anno invece prestazioni insufficienti in Premier e un girone europeo non brillantissimo hanno fatto tramontare questo legame, adesso tocca allo "Special one" provare a risollevare la squadra, in quella Londra che lo ha già visto lavorare sulla panchina del Chelsea....

Miles686 : Adesso penso di essere ufficialmente un tifoso del #Tottenham. Ben tornato, #Mourinho. Il rock n’ roll fatto ad all… - EuroCalcioMerc1 : *** #José #Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del #Tottenham *** - fasulo_antonio : #Mourinho is back: è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. #TottenhamHotspur -