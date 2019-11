MotoGp – Zarco-Avintia | si può fare | il team ‘perdona’ il francese | la porta è ancora

MotoGp – Il mercato si fa sempre più interessante : Zarco a colloquio con Dall’Igna e Ciabatti : Zarco incontra i vertici Ducati a Valencia: la promessa di Dall’Igna e Ciabatti al francese mercato in movimento in MotoGp: in attesa dell’annuncio ufficiale della Honda dell’ingaggio di Alex Marquez come futuro compagno di squadra del fratello Marc, c’è chi lavora per far si che la MotoGp non perda un pilota come Johann Zarco. Il francese ha fatto tanto parlare di sè durante questa stagione: Zarco ha infatti ...

MotoGp – Aleix Espargaro stronca Zarco : “poco professionale! Mio fratello Pol merita la Honda 10 volte più di lui” : Aleix Espargaro rivolge un duro attacco nei confronti di Johann Zarco: il pilota spagnolo spiega che l’ex KTM non merita di sedersi su una moto Honda In attesa che Honda comunichi la sua decisione ufficiale sul pilota che prenderà il posto di Jorge Lorenzo per la prossima stagione, Johann Zarco resta ancora in bilico: il pilota francese spera in una chiamata dalla casa giapponese, o altrimenti si è detto pronto a ...

MotoGp – Johann Zarco ‘annuncia’ Alex Marquez in Honda : “correrò in Moto2 - probabilmente nel Marc VDS Racing Team” : Johann Zarco mette in chiaro la situazione legata alla prossima stagione: il pilota francese dà quasi per certo il passaggio di Alex Marquez in Honda e si appresta a ‘retrocedere’ in Moto2 Johann Zarco fa luce sul suo futuro. Ancora dolorante dopo il bruttissimo incidente di Valencia, il pilota francese ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo luce sulla stagione 2019. Zarco era uno dei principali indiziati per prendere il ...

Johann Zarco MotoGp - GP Valencia 2019 : “Non voglio correre senza stimoli - preferisco tornare in Moto2” : Il mercato piloti sembra davvero incandescente in queste ultime ore. L‘addio di Jorge Lorenzo alla Honda ha liberato un posto pesante nello scacchiere. Agognato ma anche temuto. Tra i vari candidati si era segnalato il francese Johann Zarco dopo le ultime tre gare con il team di Lucio Cecchinello. Ma, è lo stesso pilota ex KTM e Yamaha a chiamarsi fuori, e lo conferma con parole nette e per niente di circostanza, al termine della gara ...

VIDEO MotoGp - GP Valencia 2019 : Johann Zarco falciato dalla moto di Lecuona : Uno degli incidenti più incredibili di sempre. Johann Zarco scivola in curva 6 e, mentre stava tornando a piedi fuori dalla ghiaia, per sua sfortuna sopraggiunge la moto di Iker Lecuona, caduto a sua volta, che lo falcia di netto. Per il francese grande spavento, ma a quanto pare nessun danno. Davvero un sospiro di sollievo. Andiamo a rivedere quanto accaduto in curva 6. VIDEO: L’INCIDENTE DI Johann Zarco ...

VIDEO MotoGp - Paolo Ciabatti : “Restiamo interessati a Zarco con Avintia - può far crescere il team” : Johann Zarco ha chiuso il suo tormantato Mondiale 2019 di MotoGP con una caduta nel GP di Valencia, eppure continua ad essere centro delle voci di mercato in vista dell’inverno. Più passano i minuti più appare possibile un approdo di Alex Marquez in HRC, lasciando al francese poche opzioni se vorrà restare nella classe regina. Una di queste potrebbe essere il team Avintia di Ducati, e Paolo Ciabatti ha confermato le indiscrezioni ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : incidente pauroso a Zarco! Il francese colpito alle gambe dalla moto di Lecuona : incidente pauroso nel corso del GP di Valencia di motoGP, ultimo round del Mondiale 2019. Il francese Johann Zarco è stato vittima di un crash orribile. L’alfiere della Honda, finito in mezzo alla ghiaia per via di una scivolata con la sua LCR Honda, è stato poi letteralmente falciato dalla KTM dello spagnolo Iker Lecuona (scivolato anch’egli), quando era in piedi, venendo preso alle spalle dalla moto austriaca. Un colpo terribile ...

MotoGp – Paura a Valencia! Incidente shock per Zarco : cade e viene falciato dalla moto di Lecuona [VIDEO] : Grande Paura a Valencia per l’Incidente occorso a Johann Zarco: il pilota francese cade e viene colpito alle gambe, da dietro, dalla moto di Lecuona Incidente shock nell’ultima gara della stagione di motoGp. Johann Zarco ha rischiato grosso nelle fasi più calde della corsa di Valencia, venendo colpito dalla moto di Lecuona e uscendone, fortunatamente, solo acciaccato. Il pilota francese è finito fuori pista ed è stato ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Valencia 2019 : “Chi al mio posto? Complicato scegliere tra Alex Marquez e Zarco” : “Sono qui davanti a voi ed a tutti i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, per annunciare ufficialmente che mi ritiro. Domenica qui a Valencia correrò la mia ultima gara in MotoGP”. Jorge Lorenzo, quindi, toglie ogni dubbio al Circus del Motomondiale e, dopo aver indetto una conferenza stampa a sorpresa nella corso della giornata odierna, conferma le voci che erano incominciate a trapelare sin da questa mattina. Lo spagnolo ...

MotoGp – L’orgoglio di Johann Zarco : “Avintia non è un top team - voglio solo Honda o torno in Moto2” : Johann Zarco snobba l’interesse di Avintia e punta dritto ad un top team: il francese vuole Honda, oppure è pronto a tornare in Moto2 Johann Zarco è uno dei piloti più chiacchierati del momento. In seguito al ritiro di Jorge Lorenzo, il pilota francese è diventato uno dei principali nomi nella lista dei sostituti in casa Honda, insieme ad Alex Marquez, fratello di Marc. Nelle ultime ore anche il team Avintia ha provato a sondare il ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non si sbilancia sul suo sostituto in Honda : “Cal - Alex o Zarco? Penso che…” : Jorge Lorenzo, l’ultima qualifica ed il suo sostituto in Honda: le parole del maiorchino dopo il sabato in pista a Valencia Ultima qualifica in carriera per Jorge Lorenzo, il maiorchino della Honda partirà domani in gara dalla 16ª casella in griglia a Valencia: “è stata la mia ultima qualifica, era importante essere concentrati. Nel pomeriggio pensavo di andare un po’ più veloce, la posizione è stata la migliore che ho potuto ...

Johann Zarco MotoGp - GP Valencia 2019 : “In Honda mi è tornato il sorriso. Ho l’occasione di arrivare su un sedile incredibile” : Il fine settimana del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2019 del Motomondiale, si è aperto con l’annuncio dell’addio di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo lascia vacante uno dei sedili più ambiti del lotto e riapre clamorosamente incredibili scenari per l’anno venturo, soprattutto per un pilota come il francese Johann Zarco che a metà stagione ha rescisso il proprio contratto con KTM e sembrava destinato a ...

MotoGp – Lorenzo si ritira - Zarco affila gli artigli : “sono disposto a mordere per quel posto” : Il pilota francese ha commentato con un sorriso l’addio di Lorenzo, considerando come adesso ci sia un posto libero sulla griglia del 2020 Il più felice per l’addio di Jorge Lorenzo è senza dubbio Johann Zarco che, in pochi mesi, è passato dall’inferno al Paradiso. AFP/LaPresse Dopo la rottura con la KTM, il suo destino in MotoGp sembrava segnato, l’infortunio di Nakagami e la chiamata della LCR lo hanno rimesso in ...

MotoGp - chi sostituirà Jorge Lorenzo alla Honda? Ballottaggio Crutchlow-Zarco : La notizia è ormai ufficiale: Jorge Lorenzo si ritira e lascia il mondo delle corse. Lo spagnolo, cinque volte campione del mondo e uno dei personaggi più importanti della MotoGP, ha deciso di appendere il caso al chiodo. In un’affollata conferenza stampa a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 della classe regina, l’annuncio dell’iberico. Una storia che quindi termina a 32 anni con 68 vittorie, 152 ...