MotoGp | Quartararo non nasconde la sua impazienza | “non vedo l’ora di salire sulla nuova

17.01 Termina qui in maniera ufficiale questa due giorni di Test. Ringraziando per l'attenzione, auguriamo un buon proseguimento su OA Sport. 16.59 Ducati molto cauta oggi, come già anticipato da Dovizioso. dopo le buone sensazioni destate ieri, a Borgo Panigale hanno sfruttato la giornata per lavorare intensamente sui soliti problemi di percorrenza, disinteressandosi del tempo. 16.57 Il ...

16.40 Il passo di Rossi al momento è molto molto alto, ma sicuramente ci saranno delle regolazioni da fare prima di pensare di spingere. 16.38 E' arrivata anche la prima caduta della carriera in MotoGP per Brad Binder. Another one claimed at turn 10! ?? This time it's #MotoGP rookie @BradBinder_41 with his first crash in the premier class

16.10 Unico in pista ora Alex Marquez che continua i suoi leggeri progressi di adattamento. Ventesima posizione provvisoria e ancora evidenti problemi di traiettoria in certe curve. 16.07 Ancora undicesimo tempo per Dovizioso che, come spesso accade, non cerca mai davvero il limite nei Test ma si concentra sul lavoro sia in pista che ai box. 16.05 Rientrato Rossi ma, fonte Sky Sport, dovrebbe ...

15.45 Classifica aggiornata a poco più di un'ora dalla fine. Classement du #ValenciaTest à un peu plus d'une heure de la fin. pic.twitter.com/2zHk4rMNFk — GP-Inside (@gpinside) November 20, 2019 15.43 Nuovo momento di tranquillità. In pista solamente Cruthclow e Alex Marquez al momento. 15.40 Per Rossi quasi certamente una gomma usata per lavorare sul ritmo, in quanto i ...

15.40 Per Rossi quasi certamente una gomma usata per lavorare sul ritmo, in quanto i suoi tempi sono nettamente più alti rispetto a quelli di Viñales. 15.39 Tornato in pista anche Rossi mentre il compagno di team si migliora ulteriormente mettendosi secondo a soli 54 millesimi da Quartararo. 15.37 Subito veloce lo spagnolo. 1:30.203 e terza piazza dietro ai due compagni della Petronas. 15.35 ...

15.28 Torna in pista il leader Quartararo, mentre si conclude dopo 5 giri il mini run di Rossi, senza miglioramenti sul tempo. 15.26 Si rivede Crutchlow che sale al terzo posto, spezzando il dominio Yamaha-Suzuki. 1:30.316 per il britannico. 15.24 I problemi della nuova Aprilia continuano senza sosta. A pochi metri dall'uscita dai box, anche Smith è costretto a fermarsi come Iannone ...

14.40 Andrea Dovizioso in pista dopo 90 minuti di inattività, vediamo cosa farà il forLIVEse che per il momento ha percorso soltanto 17 giri. 14.38 Ulteriore miglioramento di Franco Morbidelli che resta secondo ma ora è a 0.101 da Quartararo. Che botta e risposta tra i due compagni di squadra. 14.37 Valentino Rossi rientra ai box dopo un brevissimo stint poco prolifico. 14.36 Quartararo SI ...

Quartararo in Testa alla classifica dei TEMPI alle 14.00 nella seconda giornata dei Test di Valencia Continua il lavoro dei piloti della MotoGp in pista nella seconda e ultima giornata dei Test di Valencia. A metà giornata è ancora una volta Fabio Quartararo il più veloce, seguito da Marquez e Pol Espargaro. Per trovare i piloti ufficiali Yamaha bisogna scendere al settimo posto, con Maverick Vinales, e al tredicesimo per Valentino Rossi, ...

14.11 Quartararo è molto costante sul passo di 1:30.9-1:31.0. 14.10 Al momento stanno girando solo Quartararo, Crutchlow, Pedrosa e A. Espargarò. 14.09 Notevolmente miglioramento di Dani Pedrosa con la KTM, lo spagnolo si issa all'undicesimo posto a 0.879 da Quartararo. Valentino Rossi scivola così al quattordicesimo posto. 14.08 Ricordiamo che non ci sono pause pranzo prefissate in questi Test, il cronometro scorre regolarmente e la sessione si chiuderà alle ore 17.00. Lo stop per sedersi a tavola è gestito autonomamente dai piloti.

14.08 Ricordiamo che non ci sono pause pranzo prefissate in questi Test, il cronometro scorre regolarmente e la sessione si chiuderà alle ore 17.00. Lo stop per sedersi a tavola è gestito autonomamente dai piloti. 14.07 Morbidelli è sempre molto veloce nel tratto centrale della pista ma perde troppo nell'ultimo intermedio e non riesce a migliorare la sua quinta posizione. 14.06 Valentino ...