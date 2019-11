MotoGp – Nuova avventura per Marco Melandri? Fan su di giri per l’indizio social FOTO

MotoGp - brutta caduta per Marquez nel day-1 dei test di Valencia : distrutta la nuova RC213V 2020 [VIDEO] : Il pilota spagnolo è stato protagonista di una brutta caduta che ha distrutto completamente la Honda 2020 Non cominciano benissimo i test di Valencia per la Honda, sia Marc Marquez che il fratello Alex infatti sono stati protagonisti di una doppia caduta che ha condizionato il lavoro della mattina. L’incidente più importante lo ha riportato il campione del mondo, finendo nella ghiaia ad alta velocità alla curva 13, provocando anche ...

MotoGp - Aprilia in versione ‘total red’ a Valencia : nuova livrea per sostenere la prevenzione all’HIV : In occasione del Gran Premio di Valencia, l’Aprilia scenderà in campo con una livrea completamente rossa per sostenere l’associazione ‘RED’ Week-end speciale per l’Aprilia, a Valencia infatti il team italiano scenderà in pista con una livrea completamente rossa, per sostenere ‘RED‘, l’organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006. Una collaborazione che va avanti ormai da tre anni, ...

MotoGp – Valentino Rossi pronto per la nuova sfida a quattro ruote : svelata la livrea della sua Ferrari 488 GT3 [VIDEO] : Valentino Rossi si prepara per la 12 Ore del Golfo: svelata oggi la livrea della Ferrari 488 GT3 del Dottore La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare: Marquez è da diverse gare ormai campione del Mondo, mentre Dovizioso si è assicurato il titolo di vicecampione del mondo. Bisogna ancora capire chi sarà a completare il podio e chi si aggiudicherà il titolo Team. Il 2019 non è stato sicuramente un anno brillante per Valentino Rossi, che ...

MotoGp - Viñales vince a Sepang e sale al terzo posto : la nuova classifica piloti dopo il Gp della Malesia : Il successo di Sepang permette a Viñales di salire sul podio ipotetico, sorpassando Rins e piazzandosi alle spalle di Marquez e Dovizioso Maverick Viñales si prende il successo in Malesia e sale al terzo posto della classifica piloti, piazzandosi alle spalle di Marquez e Dovizioso, già aritmeticamente sicuri della prima e della seconda posizione. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha scivola dunque Rins, seguito da Petrucci e ...

MotoGp – Marquez fa il vuoto - Rins sale in terza posizione : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Australia : Lo spagnolo della Honda porta il suo vantaggio a 135 punti su Dovizioso, che da oggi ha la certezza aritmetica di chiudere al secondo posto. Terzo Rins Il titolo mondiale è già stato assegnato in Thailandia, ma Marc Marquez sembra non essersene accorto. Il pilota della Honda infatti vince anche a Phillip Island e incrementa il proprio vantaggio su Andrea Dovizioso in classifica, ricacciando il ducatista a 135 punti di distacco. Il Dovi può ...

VIDEO Massimo Rivola : “La nuova Aprilia arriverà per i Test MotoGp in Malesia” : La nuova Aprilia si vedrà in pista in occasione dei Test in Malesia previsti per febbraio 2020, lo ha comunicato Massimo Rivola ai microfoni di Sky Sport chiedendo a tutti gli uomini della casa di Noale di rispettare la tabella di marcia che si sono prefissati. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Massimo Rivola rilasciate durante le prove libere del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre su circuito di Phillip ...

MotoGp – Marquez allunga - Dovizioso guadagna punti dai diretti rivali : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Marquez sempre più leader, Dovizioso allontana i diretti rivali: la nuova classifica piloti di MotoGp Che spettacolo Marc Marquez! Lo spagnolo ha regalato alla Honda il titolo Costruttori in Giappone grazie ad una splendida vittoria a Motegi. Con la vittoria Giapponese Marquez allunga sempre più in classifica, nonostante il titolo Mondiale già matematicamente conquistato. Il terzo posto di Dovizioso oggi in gara permette invece al ...

MotoGp – Marc Marquez è campione del mondo - la nuova classifica piloti dopo il Gp della Thailandia : Il pilota spagnolo si prende l’ottavo titolo mondiale in carriera, chiudendo i conti con la vittoria in Thailandia. Dovizioso scivola a 110 punti a quattro gare dalla fine Marc Marquez chiude i conti e si laurea campione del mondo in Thailandia, il pilota spagnolo vince davanti a Quartararo e Viñales e chiude in conti nel Mondiale, facendo scivolare Dovizioso a -110 punti a quattro gare dalla conclusione. Una stagione trionfale ...

VIDEO MotoGp - David Munoz : “Pronto per la nuova avventura con Valentino Rossi” : Una delle notizie più corpose di questo fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP, esula dalla pista. Valentino Rossi nella prossima annata, infatti, avrà un nuovo capo-tecnico. Si chiude il lungo binomio con Silvano Galbusera, dato che la Yamaha lo dirigerà verso altre soluzioni, per cui il “Dottore” ha scelto David Munoz che un anno fa ha vinto il titolo assieme a Francesco “Pecco” Bagnaia in Moto2. ...

MotoGp - nuova ‘coltellata’ di Pit Beirer nei confronti di Zarco : “mai visto uno come lui in 15 anni di carriera” : Il direttore sportivo di KTM è tornato all’attacco nei confronti di Johann Zarco, appiedato ad Aragon per far posto a Mika Kallio La stagione di Johann Zarco con la KTM non è andata come ci si aspettava, il francese infatti è stato appiedato anzitempo dalla Casa austriaca per far posto al collaudatore Mika Kallio. AFP/LaPresse Una scelta improvvisa, arrivata dopo la decisione consensuale delle parti di non rinnovare il contratto, in ...