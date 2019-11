MotoGp – Marc Marquez premonitore | “la caduta di Alex? Quando l’ho visto uscire dai box

MotoGp - Test Valencia – Marc Marquez svela : “mio fratello Alex è solo nel suo box. Gli ho dato soltanto un consiglio…” : Marc Marquez commenta la prima giornata di Test a Valencia e l’esordio del fratello Alex in MotoGp: il campione in carica svela di aver dato soltanto un consiglio al futuro compagno di scuderia Quinto posto per Marc Marquez nella prima giornata di Test a Valencia. Il pilota spagnolo ha provato le prime novità in vista della prossima stagione, nella giornata che ha segnato anche il debutto del fratellino Alex in MotoGp, seppur con il ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez in vetta su Vinales e Dovizioso - Rossi 11° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 Dovizioso vola con 16 millesimi al T2, 71 di distacco al T3, chiude a 166 perdendo ancora nel T4! 1:30.958 per il romagnolo 12.45 Dovizioso arriva al T3 con 445 millesimi, non migliora per un decimo circa, quindi riparte e piazza il record nel T1! Rossi 513 al T1 12.43 Ancora un buon giro per Dovizioso che chiude a circa 8 decimi da Marquez, riecco anche Valentino Rossi! 12.41 Uno ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez in vetta - Dovizioso 6° e Valentino Rossi 10° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58: Valentino Rossi esce con la moto con aggiornamenti 2020. 11.56: BANDIERA VERDE!!! Si torna a girare. 11.55: I commissari di pista stanno lavorando alacremente per pulire la pista nella zona “incriminata”, tra curva-8 e curva-9. 11.53: ATTENZIONE BANDIERA ROSSA!!! I pezzi dell’Aprilia di Smith hanno portato a questa decisione della Direzione Gara. 11.51: Molto buono il ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi 6° - caduta per Alex Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 93 M. Marquez 1:30.792 2 12 M. VIÑALES +0.002 3 21 F. MORBIDELLI +0.578 4 44 P. ESPARGARO +0.655 5 36 J. MIR +0.826 6 46 V. Rossi +0.860 7 27 I. LECUONA +1.380 8 41 A. ESPARGARO +2.103 9 35 C. CRUTCHLOW +2.483 10 6 S. BRADL +2.735 11.33: Franco ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez al comando della sessione - caduta per Alex Marquez con la Honda 2019 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 93 M. Marquez 1:30.792 2 44 P. ESPARGARO +0.655 3 36 J. MIR +0.976 4 27 I. LECUONA +1.380 5 35 C. CRUTCHLOW +2.483 6 6 S. BRADL +2.735 7 73 A. Marquez +4.630 8 17 K. ABRAHAM +5.229 9 33 B. BINDER +5.273 10 53 T. RABAT +5.863 11.20: Attenzione! ...

MotoGp - Marc Marquez avverte il fratello Alex : “felice del suo arrivo in Honda - ma la pressione sarà fortissima” : Il campione del mondo ha commentato l’approdo in HRC del fratello Alex, scelto per sostituire Jorge Lorenzo Nella prossima stagione, Marc Marquez e il fratello Alex saranno compagni di squadra alla Honda. Una situazione venutasi a creare dopo l’improvviso addio di Jorge Lorenzo, che ha deciso di chiudere con la MotoGp. AFP/LaPresse Alberto Puig dunque ha virato sul neo campione del mondo di Moto2, una scelta avallata anche dal ...

MotoGp - Alberto Puig sull’arrivo di Alex Marquez : “Arriva da campione - non da fratello di Marc” : Oggi la notizia ufficiale, ovviamente era già annunciata da giorni: Alex Marquez è ufficialmente un pilota del team Respol Honda in MotoGP. L’iberico va a raggiungere dunque il fratello e campione del mondo di categoria Marc. Ad esprimersi sull’argomento, come riportato da Marca, è stato Alberto Puig, direttore della casa giapponese. I passi salienti dell’intervista: “Passiamo da un pilota esperto, cinque volte campione, ...

UFFICIALE MotoGp : Alex Marquez firma per Repsol Honda - farà coppia con il fratello Marc : Il segreto di Pulcinella è stato svelato: Alex Marquez è ufficialmente un pilota del team Respol Honda in MotoGP. Il campione del mondo della Moto2, quindi, andrà davvero a fare coppia con il fratello Marc, dopo giornate intense di trattative, voci sempre più insistenti e smentite alle quali in pochi, ad essere sinceri, hanno creduto. Anche ieri, dopo la vittoria nel Gran Premio di Valencia, il Cabroncito negava seccamente di avere fatto ...

MotoGp - il tiranno Marc Marquez un’arma a doppio taglio per uno sport che sta perdendo appeal ed interesse : Con il Gran Premio di Valencia è calato definitivamente il sipario sul lungo cammino della stagione 2019 del Mondiale MotoGP. Otto mesi frenetici e con poche possibilità di tirare in fiato, terminate con in vero e proprio tour de force asiatico che ha preceduto l’appuntamento al Ricardo Tormo. Il titolo è finito, neanche a dirlo, nuovamente nelle mani di Marc Marquez che ha disputato senza alcun dubbio la migliore stagione della sua ...