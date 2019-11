Morra | criminalità si contrasta non solo con repressione

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – "L'azione di contrasto alla criminalita' non puo' essere semplicemente repressiva. Noi siamo qui per iniziare un percorso di memoria. Questa data e' uno spartiacque. Prima si faceva finta di non vedere, poi ci e' voluta una donna affinche' si capisse che Roma era infiltrata. Ora siamo qui con la cittadinanza per far capire che questi luoghi devono essere restituiti a cittadini. Ora i cittadini di Roma sanno". Cosi' il presidente della commissione Antimafia, Nicola, alla fiaccolata della legalita' sul luogo dove lo scorso anno furono abbattute otto villette dei Casamonica.