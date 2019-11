Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 20 novembre 2019)su Insigne: interpreta il ruolo di capitano nella sua maniera, è sbagliato dire che lo fa male Francesco, ex giocatore e capitano del Napoli, ai microfoni di Radio Sportiva,ha analizzato la situazione della squadra azzurra in vista della ripresa del campionato. Queste le sue parole: SULLE PAROLE DI EDO DE LAURENTIIS “Quando si elogia il Napoli del passato si fa un parallelo con oggi: Edo De Laurentiis parlava di altre sfide, il suo intento era far capire che noi giocavamo su campi di periferia e non in Champions League. Ho visto un Edo De Laurentiis con esperienza, carico, così come è sempre stato. Ha voglia di far capire cosa rappresenta Napoli anche per i calciatori. Insigne? Interpreta il ruolo di capitano nella sua maniera, è sbagliato dire che lo fa male”.SU MILAN-NAPOLI “La sosta è stata di aiuto. Per San Siro mi ...

Enzovit : Montervino: ”Napoli? Milano può rappresentare la svolta in questa stagione” - infoitsport : VIDEO - Napoli, Edo De Laurentiis: 'Rispetto per i tifosi, bisogna onorare maglia e stipendio!', tanti elogi per Mo… - VincenzoLombar1 : @Giuseppe_iLDiMa @SpudFNVPN Edo è il vicepresidente, non si deve far da parte. Il Napoli ha bisogno di un’organigra… -