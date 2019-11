Monete rare | il centesimo che vale 2 500 euro

Monete rare - le vecchie Lire possono valere oltre 4mila euro : ecco quali : Chi di noi non ha ancora a casa, magari nascoste in fono a qualche cassetto, alcune Monete delle vecchie Lire? Il vecchio conio è ormai fuori circolazione da 17 anni, da quel 28 febbraio del 2002 quando è stato sostituito ufficialmente dall’euro ma non per questo oggi ha solo un valore affettivo. Come si legge infatti sul sito monetare.net alcuni rari esemplari di vecchie Lire valgono fino a 4mila euro e sono molto ambiti dai ...