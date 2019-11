Mondiale Rally - Citroën si ritira con effetto immediato

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Adesso è ufficiale: lalascia ilcon. Dopo giorni di chiacchiere sullincerto futuro del costruttore francese, arriva la conferma del ritiro dalla categoria. Questo scuote inevitabilmente il mercato piloti della categoria, con Ogier che passerà alla Toyota.Cambio di prospettiva. Il gruppo PSA sta vivendo un periodo di grandi novità con la fusione con FCA e, inevitabilmente, dalla dirigenza hanno deciso di rivedere anche i programmi per il motorsport. Al grido di Win on Sunday, sell on Monday, PSA ha confermato limpegno in Formula E con DS Automobiles e annunciato un ritorno nelEndurance con la Peugeot dal 2022, proprio per seguire il filone dellelettrificazione dei propri prodotti. Il ramo secco da tagliare è diventato così limpegno diretto nel WRC che non ha portato ai successi sperati nellanno del centenario del brand francese, ...

