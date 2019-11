Fonte : laprimapagina

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Non solo svolgeva un’attività commerciale ambulante senza autorizzazione, ma sottoposto a controlli da parte della Polizia Locale di, non

emiliaromagnago : Modena, denunciato venditore abusivo che si spaccia per il cognato #emiliaromagna - Laprimapagina : #Modena Denunciato venditore abusivo che si spaccia per il cognato - news_modena : Da Prignano a Reggio Emilia: entra in Tribunale con un coltello in tasca, fermato e denunciato -