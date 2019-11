Minecraft Earth è disponibile in accesso anticipato in Italia

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 20 novembre 2019)è da pocoanche qui in, in. Si tratta di un titolo che unisce Minecrat alla realtà aumentata ed èper dispositivi mobile. Di seguito vi riportiamo la descrizione dell'applicazione:Scopri una nuova dimensione dicreando, esplorando e sopravvivendo nel mondo reale. Unisciti a una community di costruttori ed esploratori di tutto il pianeta, raccogli risorse per le tue costruzioni, creale in realtà aumentata e poi posizionale a grandezza naturale. Puoi anche unirti ad altri per mini-avventure!• COSTRUISCI fantastiche creazioni in modalità da tavolo e posizionale nel mondo reale a grandezza naturale. • COLLABORA con altri costruttori per creare insieme dei capolavori di gruppo. • ESPLORA un lato tutto nuovo del vicinato e assisti al suo evolvere nel tempo. • SCOPRI creature uniche come il ...

