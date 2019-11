Milan | Suso risponde a Salvini | che stoccata su Instagram! -FOTO

Milan-Napoli - Suso dà forfait all’ultimo minuto per virus intestinale : Massimo Ugolini lo ha annunciato a pochi minuti dall’inizio della partita. Suso non ce la fa a scendere in campo contro il Napoli. L’attaccante spagnolo è stato colpito da un virus intestinale ed è stato costretto a rinunciare alla presenza in squadra. Al suo posto a fronteggiare gli azzurri di Carlo Ancelotti ci sarà Ante Rebic. Titolare dal primo minuto. L'articolo Milan-Napoli, Suso dà forfait all’ultimo minuto per virus ...

DIRETTA - Milan-Napoli formazioni ufficiali : LIVE TV. C’è Callejon. Suso out! : Milan-Napoli: Mertens confermato in panchina. ECCO CALLEJON! Sorpresa Maksimovic, Suso NON CE LA FA Milan-Napoli formazioni ufficiali – Si tratta di una sfida chiave per il futuro di Carlo Ancelotti, che tornerà nello stadio che in passato gli ha regalato tantissime gioie. Il mister partenopeo si trova di fronte ad una grandissima sfida che lo […] Leggi tutto L'articolo DIRETTA, Milan-Napoli formazioni ufficiali: LIVE TV. C’è ...

Milan-Napoli - Suso out poco prima del fischio d’inizio : i motivi dell’esclusione : Suso escluso dai titolari di Milan-Napoli poco prima del fischio d’inizio: problema fisico per lo spagnolo che verrà sostituito da Rebic Il Milan, alla disperata ricerca di punti, riparte dopo la sosta nella delicata sfida contro il Napoli che inizia già in salita ancor prima del fischio d’inizio. I rossoneri infatti dovranno fare a meno del talento di Suso, escluso dai titolari poco prima dell’inizio del match. ...

Raiola – Milan - le trattative sul tavolo : Ibra - Suso - Romagnoli e il caso Donnarumma : Raiola e la dirigenza del Milan si sono incontrati mercoledì pomeriggio, moltissimi i tavoli aperti e le trattative in corso, da Ibrahimovic a Suso, Romagnoli e l’ormai caso Donnarumma. Da giorni ormai si parla di un possibile arrivo di Ibrahimovic a Milano, con i tanti pro e contro che potrebbe comportare questo incredibile innesto. Potrebbe esserci l’eclissi totale di un Piatek mai entrato in forma, soprattutto mentale. Il che ...

Milan - Suso risponde a Salvini : che stoccata su Instagram! -FOTO- : Suso Salvini- Un duello botta e riposta tra Salvini e Suso. Il noto politico ha colto l’occasione per lanciare una piccola frecciatina all’attaccante rossonero sul profilo ufficiale del Milan. Un posto dove la società rossonera augurava buon compleanno all’attaccante spagnolo, commentato senza troppi giri di parole da parte di Salvini: “Auguri! Nella speranza che Babbo […] L'articolo Milan, Suso risponde a Salvini: ...

Botta e risposta Salvini-Suso. "Babbo Natale ti porti la velocità". Il Milanista replica : "A te la voglia di amministrare meglio" : Un Botta e risposta inaspettato. In un post su Instagram il Milan ha augurato buon compleanno a Suso, calciatore spagnolo in forza ai rossoneri. A replicare, immediatamente, è stato l’ex vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, noto tifoso del Milan. “Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”, è stato il commento ironico del leader ...

Salvini - auguri e frecciatine social a Suso! L’esterno del Milan non si trattiene : la risposta ‘politica’ è da applausi : Suso compie 26 anni e Matteo Salvini, dopo gli auguri di compleanno, lo punge sui social: l’esterno del Milan risponde con un’ironica frecciatina Matteo Salvini è tifosissimo del Milan, ma in questo periodo nel quale i rossoneri non se la stanno passando molto bene, è anche uno dei critici più severi della squadra. Il leader della Lega non perde occasione per lanciare qualche frecciatina a dirigenza e giocatori, anche nel ...

Salvini contro Suso : “Spero che Babbo Natale ti porti velocità”. Il giocatore del Milan replica : “Spero ti porti voglia di amministrare meglio” : “Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”. Così Matteo Salvini ha deciso di fare gli auguri a Suso, commentando un post su Instagram del Milan che celebrava il 26esimo compleanno dell’esterno spagnolo. Evidentemente Suso non ha gradito le critiche e ha replicato: “Grazie Salvini. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta di voglia di ...

Milan - Suso lascia il procuratore Alessandro Lucci : Suso procuratore – Dopo le indiscrezioni è arrivata anche l’ufficialità. L’esterno offensivo del Milan Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, noto come Suso, cambia agente e si separa da Alessandro Lucci, storico procuratore del calciatore spagnolo. Come riportato da “Calciomercato.com”, la comunicazione è arrivata direttamente dal procuratore, che ha voluto ringraziare e salutare il […] L'articolo Milan, Suso lascia il ...

Juve-Milan : in attacco Sarri dovrebbe schierare CR7 e Costa - Pioli punta su Suso e Piatek : Domenica sera 10 novembre alle ore 20:45 il posticipo della Serie A sarà la sfida tra Juventus e Milan, due squadre che rappresentano gran parte della storia del nostro calcio. Negli ultimi otto anni, i bianconeri hanno praticamente vinto tutto sul piano nazionale. La Juventus arriva alla sfida rinfrancata dal risultato positivo conquistato in Champions League, con il passaggio del turno anticipato. Inoltre si gode il ritorno dall'infortunio di ...

Milan - Suso mette le cose in chiaro : “sono stato vicino a lasciare questo club per due anni di fila - ma…” : Lo spagnolo ha rivelato di accettare le critiche mosse dai tifosi nei suoi confronti, sottolineando come si trattino di uno stimolo a migliorare Senza dubbio è uno dei giocatori maggiormente criticati in casa Milan, soprattutto perché da uno come lui, ci si aspetta sempre la grande giocata che decide la partita. Suso è in questo momento nell’occhio del ciclone, nonostante la punizione contro la Spal che ha regalato i tre punti ai ...

Juventus-Milan - le possibili formazioni : Ronaldo in dubbio - Suso ha recuperato : Il big match della dodicesima giornata tra Juventus e Milan si avvicina e ci sono le prime novità di formazione da entrambe le parti. Per la Juventus, alla luce di quanto successo nella partita di Champions League, ci sarà il dubbio sull'utilizzo di Cristiano Ronaldo. I rossoneri invece possono sorridere per il recupero dello spagnolo Jesus Suso. Le ultime sulla formazione bianconera Come riportato da 'calciomercato.com', l'allenatore della ...

Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0 : decide Suso - prima vittoria per Pioli : Pagelle MILAN SPAL- Vince il Milan 1-0 e prima vittoria per Pioli grazie al gol di Suso. Milan caparbio, ben equilibrato, anche se ancora totalmente lontano dalla miglior condizione fisica e mentale. Bene solo parzialmente l’attacco milanista, male alcune fasi del centrocampo, vedi Kessie, decisamente anonimo anche nella sfida contro i ferraresi. Pagelle Milan SPAL […] L'articolo Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0: decide Suso, ...

Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0 : decide Suso - prima vittoria per Pioli : Pagelle MILAN SPAL- Vince il Milan 1-0 e prima vittoria per Pioli grazie al gol di Suso. Milan caparbio, ben equilibrato, anche se ancora totalmente lontano dalla miglior condizione fisica e mentale. Bene solo parzialmente l’attacco milanista, male alcune fasi del centrocampo, vedi Kessie, decisamente anonimo anche nella sfida contro i ferraresi. Pagelle Milan SPAL […] L'articolo Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0: decide Suso, ...