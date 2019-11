Milan Napoli | il match delle deluse

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Una partita che ha il sapore dell’amarcord, anche se le note sono più amare che dolci. Lontani i tempi in cui questoera valevole per la lotta scudetto, si pensi agli anni ’80 quando i due club si contendevano il titolo trascinati rispettivamente da Maradona e Van Basten. La partita del prossimo 23 novembre avrà una valenza certamente meno sentita e non varrà per le alte zone della classifica: certamente non per il, mai come quest’anno deludente ed a rischio di essere risucchiato nei bassifondi, dove si combatte per la salvezza. Anche ilsta ampiamente deludendo le aspettative, si trova attualmente in settima posizione a 13 punti dalla Juventus, tant’è che qualcuno, Sconcerti, suggerisce di cambiare modulo. Il discorso lotta scudetto per gli azzurri sembra ormai essere andato: ciò che più spaventa è quello che potrà accadere al gruppo dopo le divisioni e le ...

