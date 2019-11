Milan | Calhanoglu pensa all’addio | “se chiama il Bayern Monaco non posso dire no”

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Hakanapre alla possibilità di tornare in Bundesliga: il centrocampista turco lascerebbe ilper un top club tedesco Hakansembra avere nostalgia della Bundesliga. Complice una stagione non di certo esaltante (fin qui) del, nella quale il turco, pur essendo un punto fermo, non ha mai brillato più di tanto, l’ex Leverkusen ha aperto ad un suo possibile addio ai microfoni di Sport Bild: “sono cresciuto in Germania e dal punto di vista calcistico rappresenta un obiettivo poter vestire la maglia di, Borussia Dortmund o di un altro grande club tedesco. E’ stato un onore essere cercato dalnel 2o14 ma allora c’erano Robben e Ribery nel mio ruolo, non dico che non avrei trovato spazio ma sarebbe stato difficile. Ma se a un certo punto ildovesse di nuovo presentarsi, noni di no anche se Leverkusen è ...

