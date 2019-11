Microsoft Edge Dev | novità versione 80 0 334 2

Microsoft Edge Canary : disponibile la prima build per ARM64 : Microsoft ha annunciato ieri che l’ultima build della versione Canary del nuovo Microsoft Edge basato su Chromium è compilata anche per ARM64. We're pleased to announce that Microsoft Edge for ARM is now available in the Canary channel! Canary is now built natively for the ARM64 architecture that powers some Windows 10 devices, including the new Surface Pro X. It will soon come to the Dev and Beta channels as well. ...