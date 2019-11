Michelle Hunziker delusa dalla Lucarelli | “Ha perso un’occasione”

“Abbiamo problemi di intimità”. Michelle Hunziker - la confessione su Tomaso Trussardi : cosa è successo : Michelle Hunziker, a casa sua, ha un problema! Una bazzecola, si fa per dire... come tutti sappiamo e come hanno più volte riportato i diretti interessati, l’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi va a gonfie vele come se fosse il primo giorno. La showgirl e l’imprenditore della moda, però, hanno un piccolo problema di intimità. No, non vi allarmate: come scrive la stessa showgirl di origini svizzere, infatti, anche un semplice bacio ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - amore a gonfie vele ma problemi di... intimità : L'amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi va a gonfie vele come se fosse il primo giorno e come Leggo.it ha raccontato nel passato. La showgirl e l'imprenditore della moda,...

“Sono gay - l’ho detto per prima a Michelle Hunziker”. Il coming out di Tommaso Zorzi : Chi è esattamente l’influencer Tommaso Zorzi? Diamo qualche indizio: Michelle Hunziker è la mamma della sua migliore amica, la prima a stargli vicino durante un momento estremamente delicato, che richiedeva intorno la presenza di persone amiche, fidate e soprattutto sensibili e pronte a sorreggerlo dopo un probabile crollo emotivo. Poi si sa, la pressione data di follower si fa sempre sentire e per un influencer non è mai così tanto facile ...

Tommaso Zorzi e il coming out : "Michelle Hunziker la prima a cui l'ho detto" : Il migliore amico di Aurora Ramazzotti ha parlato per la prima volta apertamente della sua omosessualità con la showgirl...

Da Michelle Hunziker a Elga Enardu : i Vip che hanno già fatto l’albero di Natale : Addobbi natalizi Vip: le star che hanno già fatto l’albero di Natale Non è mai troppo presto per iniziare ad addobbare la propria casa con ghirlande, palline colorate e luci. Per il Natale manca ancora poco più di un mese ma alcuni Vip non vogliono ricorrere agli addobbi dell’ultimo momento: nei salotti Michelle Hunziker, Elga […] L'articolo Da Michelle Hunziker a Elga Enardu: i Vip che hanno già fatto l’albero di Natale ...

Michelle Hunziker fa l'albero di Natale con le figlie - : La conduttrice tv non aspetta mai l'8 dicembre, come da tradizione, per fare l'albero di Natale e con le sue due bambine, Sole e Celeste, già da metà novembre ama calarsi nella magica atmosfera delle Feste. Su Instagram ha postato il video in cui lei e le sue bambine si divertono a decorare l'albero insieme Instagram ?

Michelle Hunziker “lo ha già fatto” con le figlie Sole e Celeste. I fan - comprensibile - sono rimasti a bocca aperta… : Siete appassionati del Natale e l’albero ogni anno un po’ prima? Beh, a quanto pare, chi addobba casa per Natale in anticipo è una persona più felice (vedi Michelle Hunziker). In teoria, l’albero andrebbe fatto l’8 dicembre, o almeno così vorrebbe la tradizione. Ma c’è gente che non riesce a resistere e lo fa sempre prima. Ma non è una “patologia”, anzi, una buona cosa. Addobbare la propria casa in anticipo è sintomo di felicità. Lo ha spiegato ...

Michelle Hunziker “lo ha già fatto” con le figlie Sole e Celeste. I fan sono rimasti a bocca aperta… : Siete appassionati del Natale e l’albero ogni anno un po’ prima? Beh, a quanto pare, chi addobba casa per Natale in anticipo è una persona più felice (vedi Michelle Hunziker). In teoria, l’albero andrebbe fatto l’8 dicembre, o almeno così vorrebbe la tradizione. Ma c’è gente che non riesce a resistere e lo fa sempre prima. Ma non è una “patologia”, anzi, una buona cosa. Addobbare la propria casa in anticipo è sintomo di felicità. Lo ha spiegato ...

Michelle Hunziker - l'agenda scoppia. "Già al lavoro" - voci da Mediaset : un grandissimo ritorno : Non si ferma mai, Michelle Hunziker. La bella conduttrice svizzera, amatissimo volto di Striscia la Notizia e vera regina di Mediaset, come riporta la rubrica Chicche di gossip sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, è già al lavoro per la seconda stagione di All togther now, lo show music

Michelle Hunziker e quel segreto tra i denti : I personaggi famosi ne sanno sempre una più del diavolo in fatto di bellezza. Lo sa bene Michelle Hunziker che, da sempre molto attenta alla cura del corpo, ha lanciato da alcuni mesi una sua personale linea di prodotti beauty. A 42 anni suonati, la showgirl di origini svizzere, mostra una forma invidiabile: pelle perfetta, fisico tonico e capelli sempre curatissimi. Tutto questo, però, comporta degli sforzi. C'è un segreto di bellezza che la ...

Lite al parco per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : Quello tra la famiglia Trussardi e i paparazzi è ormai un rapporto strettissimo. Michelle Hunziker ha più volte dichiarato di aver imparato a convivere con i fotografi che seguono lei e la sua famiglia ovunque vadano, anche se a volte vorrebbe maggiore privacy, soprattutto per le sue bambine. Non molti mesi fa, infatti, la bionda showgirl svizzera abbia raccontato di essere spesso ricorsa a travestimenti per seminare i paparazzi ma anche i fan, ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - scoppia la lite al parco : duro faccia a faccia e poi la pace : Un litigio in pubblico per Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. La coppia infatti è stata sorpresa mentre, in un parco assieme alla figlie, si confronta animatamente per poi sancire la pace non appena gli animi si sono raffreddati. Dopo una sessione di jogging insieme alle piccole Sole e Celeste, improvvisamente fra Michelle, che ha da poco terminato la conduzione di Amici Celebrities, con la vittoria di Pamela Camassa, e Tomaso cala ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi lite al parco/ Lei : 'I cuoricini non bastano...' : Momenti di tensione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi al parco: prima la lite tra marito e moglie e poi i due fanno la pace

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - scoppia la lite al parco : duro faccia a faccia e poi la pace : Un litigio in pubblico per Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. La coppia infatti è stata sorpresa mentre, in un parco assieme alla figlie, si confronta animatamente per poi sancire...