Messina | esplode fabbrica di fuochi d' artificio | quattro morti accertati Il pm | «Scene

Messina - esplode fabbrica di fuochi d'artificio : quattro morti accertati Il procuratore : «Scene terribili» : Esplosione e morti in una fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: una violenta esplosione in un deposito di fuochi e polveri piriche ha causato la...

Messina - esplode fabbrica di fuochi d'artificio : almeno 3 morti - un uomo estratto vivo dalle macerie. «Boato sentito fino a Milazzo» : Esplosione e morti in una fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: una violenta esplosione in un deposito di fuochi e polveri piriche ha causato la...

Messina - esplode fabbrica di fuochi d'artificio : 3 morti - un uomo estratto vivo dalle macerie. «Boato sentito fino a Milazzo» : Esplosione e morti in una fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: una violenta esplosione in un deposito di fuochi e polveri piriche ha causato la...

Messina - esplode un deposito di fuochi d’artificio : 5 morti : Luca Sablone Ancora da accertare le cause dell'esplosione; segnalati anche due dispersi. In corso l'intervento dei vigili del fuoco Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove un deposito di fuochi di artificio è esploso verso le ore 17.00 del pomeriggio di oggi, mercoledì 20 novembre. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni della stampa locale in totale vi sarebbero 5 morti: si tratterebbe di ...

Messina - esplode deposito di fuochi d'artificio : cinque morti - due feriti : Dramma a Messina. Un'esplosione, avvenuta per cause ancora da accertare, ha distrutto un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il deposito si chiama Costa. Terrificanti le prime informazioni arrivate dei vigili del fuoco: cinque i mort