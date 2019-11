Mercedesz Henger fa impazzire i fan per la foto dentro la vasca

Mercedesz Henger fan scatenati per la foto nella vasca : Mercedesz Henger appare senza veli su “Instagram” posta uno scatto bollente sul suo profilo immersa nella sua vasca da bagno piena di schiuma, mentre copre il se…o con le mani. Una sirena per il corpo sinuoso e per lo sguardo ammiccante. La foto ha scatenato like e commenti pieni di complimenti. E qualcuno scrive: «Come vorrei essere lì con te, beato il tuo fidanzato». Proprio Lucas Perracchi è stato al centro del litigio con la mamma Eva. Il ...

Mercedesz Henger tutta nuda nella vasca da bagno : followers scatenati : Mercedesz Henger senza veli su Instagram. Dopo la lite con la madre Eva per via delle presunte violenze del fidanzato, la showgirl italiana, ex naufraga sull’Isola dei Famosi, posta uno scatto hot sul suo profilo immersa nella sua vasca da bagno piena di schiuma, mentre copre il seno con le mani. Una sirena per il corpo sinuodo e per lo sguardo ammiccante. Sullo sfondo, il trionfo del colore rosa. La foto ha scatenato like e commenti ...

Lucas Peracchi si sfoga su Eva e Mercedesz Henger : “Sono allibito!” : Eva Henger, Lucas Peracchi furioso: “Ha fatto passare Mercedesz per una che sta con chi la picchia” Lucas Peracchi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Lei. E anche in questa occasione il giovane personal trainer ha parlato dei dissidi con sua suocera Eva Henger. Difatti quest’ultima, per i pochi che non lo sapessero, ha accusato il ragazzo di aver alzato le mani su sua figlia Mercedesz ...

Completamente nuda nella vasca da bagno : Mercedesz Henger da “bollino rosso” manda in tilt i fan : Che donna, Mercedesz Henger. Splendida, bellissima, sensuale. Come sua mamma Eva Henger. La ragazza, sexy e disinibita, non si fa problemi a mostrarsi in tutto il suo splendore sui social e di mettere in mostra il suo corpo da urlo. L’ultimo scatto che la figlia di Eva Henger ha postato sui social è da infarto e ha lasciato tutti gli utenti del web senza parole. Di che scatto si tratta? Prima di dirvelo, vi ricordiamo che Mercedesz Henger è ...

Mercedesz Henger sempre più maliziosa : “Tale madre…” : Negli ultimi mesi il nome di Mercedesz Henger è rimbalzato su parecchi giornali di gossip, a causa di una lunga discussione tra lei e sua madre, l’ex pornostar Eva Henger, che ha più volte accusato il genero Lucas Peracchi di aver alzato le mani sulla figlia. Le due si sono dunque allontanate, anche se nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso hanno avuto la possibilità di incontrarsi e riabbracciarsi, salvo poi lasciarsi comunque in maniera ...

Il confronto tra Eva Henger - Mercedesz e Peracchi è finito male : 'Mamma mi fai paura' : Nell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso è avvenuto il tanto atteso confronto tra Eva Henger, la figlia Mercedesz e il suo compagno Lucas Peracchi. L'attrice aveva accusato il fidanzato della figlia di violenza fisica, affermando che era stata la stessa Mercedesz a confessarle di essere stata picchiata proprio da Lucas. Non sono dello stesso parere i due ragazzi, che negano da diversi mesi tutto quello che ha detto la Henger. Per questo ...

Live – Non è la D’Urso - l’incontro in ascensore tra Eva Henger e la figlia Mercedesz : “Mamma mi fai paura” : “Dimmi perché hai fatto tutto questo?“. Così esordisce Mercedesz Heger rivolgendosi alla madre Eva durante il faccia a faccia avvenuto nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso“. L’ex attrice pornografica aveva accusato il fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, di essere un uomo violento e di aver aggredito Mercedesz. Accuse che erano già state smentite più volte dalla ragazza che ora, nel salotto ...

Non è la D’urso : Eva Henger - Mercedesz e Lucas Peracchi Fanno Pace! : Ennesimo capitolo della vicenda che vede coinvolti Eva Henger, la figlia Mercedesz ed il suo fidanzato Lucas Peracchi. A Live – Non è la D’Urso i tre firmano una tregua. Lucas però non è molto convinto. Ecco cosa è successo in diretta da Barbara D’Urso! Dopo mesi di accuse e litigate, a Live non è la D’urso avviene finalmente l’incontro tra Eva Henger, la figlia Mercedesz ed il suo fidanzato Lucas Peracchi. Un rapporto che si era ...

Non è la D’Urso - Mercedesz contro Eva Henger : «Mamma mi fai paura - e purtroppo a portare questo schifo sei stata tu» : Live Non è la D’Urso, Mercedesz contro Eva Henger: «Mamma mi fai paura, e purtroppo a portare questo schifo sei stata tu». Eva Henger ha lanciato accuse choc nei confronti di Lucas Perracchi, il fidanzato della figlia Mercedesz, dicendo che picchiava sua figlia. La scorsa settimana Lucas voleva affrontare Eva, ma la Henger non si era presentata. Durante la diretta di lunedì sera, Eva Henger c’è ma ha un faccia a faccia con la ...

Eva e Mercedesz Henger - il confronto finisce male : Lucas Peracchi lascia furioso l’ascensore : Eva Henger: confronto a Live-Non è la d’Urso con Mercedesz e Lucas Peracchi A Live-Non è la d’Urso è avvenuto il tanto atteso confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi. In realtà ad entrare per prima in ascensore è stata Mercedesz, che ha cercato di chiarirsi con la madre dopo settimane di ripicche e frecciatine […] L'articolo Eva e Mercedesz Henger, il confronto finisce male: Lucas Peracchi lascia furioso l’ascensore ...

Mercedesz Henger approva Lucas Peracchi dopo Live : le sue parole : Live Non è la d’Urso, Mercedesz Henger a Lucas Peracchi: “Hai fatto la cosa giusta” Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live di Barbara d’Urso. E in studio era presente Lucas Peracchi, il quale avrebbe voluto confrontarsi con Eva Henger dopo le ultime polemiche. Tuttavia quest’ultima non si è presentata in puntata, preferendo mandare una lettera in cui ha fatto anche una richiesta choc al giovane, che ...

Lucas Peracchi - fidanzato di Mercedesz Henger : «Non ho denunciato Eva Henger ma voglio le scuse pubbliche» : «Litigavano tantissimo, come tutte le coppie, ma arrivare alla violenza come ha detto Eva… Lucas è un tipo che trattiene, trattiene, trattiene e si sfoga a parole». É la madre di Lucas Peracchi, Bonnie, a Domenica Live con il figlio, ad aggiungere nuovi dettagli alla storia che vede protagonisti Mercedesz Henger, il fidanzato Lucas, appunto, e Eva Henger che accusa il giovane di essere stato violento con la figlia e di impedirle di parlare con ...