Maude ' Lores' Bonney | aviatrice pioniera L' incontro | il segreto e il regalo

Maude ‘Lores’ Bonney - l’affascinante storia dietro il volo da record dall’Australia al Regno Unito [GALLERY] : Maude ‘Lores’ Bonney è stata una pioniera nell’aviazione ed ha volato per incredibili distanze prima di chiunque altro suo collega. Per questo motivo, oggi Google ha deciso di renderle omaggio con un bellissimo Doodle. Nata in Sud Africa ma cresciuta in diversi Paesi, Maude Bonney ha studiato a Melbourne in Australia, e poi in Germania. Crescendo, preferì essere chiamata con il nome da adottata di Lores. In Germania, Lores incontrò ...