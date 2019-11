Matteo Renzi a “Porta a porta” un’alleanza con Salvini | “mai dire mai” | poi il suo

Matteo Renzi - bomba nella maggioranza : intesa M5s-Lega - Giuseppe Conte può saltare : "Andare a votare oggi significa regalare a Matteo Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri". Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce l'intenzione di Italia Viva di non aprire crisi di governo. Non perché questo esecutivo stia lavorando bene, tutt'altro. L'unica preoccupaz

Matteo Renzi : "Un'alleanza con Salvini? Mai dire mai". Ma l'ex premier smentisce : Incredibile. Matteo Renzi non chiude a un’alleanza, in futuro, con Matteo Salvini. L’ex premier, intervenendo a Porta Porta su Rai1, ha detto: “Salvini cercherà di spostarsi al centro. Italia Viva è una calamita e porterà a una polarizzazione al centro, scommetto che la prossima sfida dei prossimi due-tre anni non sarà degli estremismi ma al centro”.E poi la sorpresa: “Un’alleanza ...

Zingaretti colpisce duro Matteo Renzi : "Un segno di grande debolezza" : "Un segno di grande debolezza". Nicola Zingaretti, nell'intervista a Repubblica, mette nel mirino Matteo Renzi e Italia Viva, la costola uscita dal Pd ufficialmente per essere la gamba elettorale moderata del centrodestra. Ufficiosamente, per azzerare i consensi dei dem. "Renzi - spiega il segretari

Politica - per Zingaretti e Matteo Renzi - lo spettro di un’alleanza tra Salvini e Di Maio per andare subito alle elezioni : Una situazione in fermento quella Politica italiana con un Movimento 5 Stelle che sta sempre più perdendo consensi. Luigi Di Maio ha iniziato a ascoltare la base che vuole a tutti i costi maggiore autonomia dal Pd. Innanzitutto, sia in Calabria che in Emilia Romagna gli eletti nel Movimento 5 Stelle e gli attivisti hanno chiesto, in un ultimo incontro con il capo politico del Movimento, di fare per le prossime regionali proprie liste ma ...

Massimo Casanova - il fondatore del Papeete : "Quando mi chiamò Matteo Renzi" : «Ho conosciuto Matteo Salvini quando non era ancora segretario della Lega. Lui non era mai venuto in riviera romagnola e una sera, quando venne a Cervia, un mio amico comune me lo presentò». Ed è scattato subito il feeling? «Si, perché era una persona semplice, alla mano, aveva tutte le caratteristi

Sondaggio Swg per Mentana - Italia Viva crolla in sette giorni : la picchiata di Matteo Renzi in cifre : Lunedì sera, il regno del Sondaggione di Enrico Mentana, proposto nel corso del TgLa7. Una rilevazione, quella firmata Swg, interlocutoria. Ma non per tutti. Si parte dal consueto primato della Lega di Matteo Salvini, primissima con il 34% tondo tondo, in calo dello 0,5% rispetto alla settimana prec

Matteo Renzi - Vittorio Sgarbi : "Furbo come una volpe" - l'aneddoto sul voto in Sicilia : Può piacere oppure no. Per certo il suo ego è smisurato. Eppure, non si può negare a Matteo Renzi una qual certa furbizia (anche se talvolta, troppo compiaciuto per questa sua capacità, è caduto in errore: si pensi al referendum). E a puntare i fari sulla furbizia dell'ex premier, ospite in collegam

Matteo Renzi rischia l'osso del collo : "Chi sta per entrare in Italia Viva" - scelta kamikaze : È nata per "imbarcare" a destra e sinistra, Italia Viva. Ma questa volta Matteo Renzi rischia l'imbarcata. Secondo il Fatto quotidiano, con una punta di perfidia, sarebbe in procinto di fare il grande salto in IV anche Catiuscia Marini, proprio l'ex governatrice dell'Umbria travolta dall'inchiesta s

Matteo Renzi “Io non sono cattivo ma ormai sono come Jessica Rabbit” : Matteo Renzi continua a far parlare di se con le sue iniziative e soprattutto per le sue battute. Sulla possibilità che con il suo piano shock lanciato a Torino abbia tolto visibilità a il segretario del Pd Zingaretti che era a Bologna, l’ex Presidente del Consiglio ha risposto così: “Io non so davvero che farci… ormai sono come Jessica Rabbit: non sono cattivo ma mi disegnano così. Io non voglio che ci sia ogni volta una ...

Matteo Renzi : “Bisogna tenere aperta l’ex Ilva a ogni costo - o sarà un disastro per Taranto” : Matteo Renzi, fondatore di Italia viva, ha presentato a Torino ha presentato le proposte "shock" per dare una scossa all'economia e all'Italia: "La vera sfida è sbloccare le infrastrutture, noi lanciamo un piano shock da 120 miliardi che ci sono già e il 15 gennaio andremo dal presidente del Consiglio chiedendogli di varare un decreto".Continua a leggere

Matteo Renzi - la mossa per provocare Zingaretti : non solo diserta la tre giorni del Pd. Ecco a cosa ha pensato : Da una parte Nicola Zingaretti dall'altra Matteo Renzi. La loro è una scissione che va oltre il politico. Il primo, infatti, impegnato nella tre giorni, dal titolo "Gli anni 20 del 2000. Tutta un'altra storia", a Bologna. Il secondo a Torino per il suo solito show, volto a dettare l'agenda e rubare

Antonio Padellaro - gaffe a Piazzapulita : "Matteo Renzi è il capo politico del centrodestra" : Una svista o una profezia? Antonio Padellaro, ospite a Piazzapulita, è stato protagonista di uno scivolone clamoroso. Parlando infatti delle regionali in Emilia-Romagna e del sostegno da parte dei "big", il giornalista si confonde: "Bonaccini ha il sostegno da una parte di Matteo Renzi, che è il cap