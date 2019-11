Maserati - Al via i collaudi della nuova sportiva a motore centrale

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Laha dato il via aistradali di un nuovo. Per sviluppare il propulsore la Casa del Tridente ha realizzato un mulotipo presumibilmente basato sul telaio dell'Alfa Romeo 4C. Come anticipato sul numero di Quattroruote di settembre, infatti, il costruttore modenese lancerà sul mercato unaa due posti conposteriore: il debutto è fissato per il prossimo mese di maggio.Più lunga, larga e potente4C. Osservando le immagini risulta subito evidente la parentela con ladi Arese. Alcuni dettagli, però, lasciano intuire che il livello prestazionaledue posti del Tridente sarà notevolmente superiore a quello4C. Le prese d'aria anteriori e laterali, per esempio, sono molto più ampie rispetto a quellequattro cilindri del Biscione e le carreggiate posteriori appaiono decisamente più larghe. Il mulotipo sembra ...

