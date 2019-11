Marte | ci sono insetti e serpenti | le fotografie che cambiano la storia

Marte - l’annuncio dell’entomologo : “Ci sono insetti sul Pianeta Rosso” : Un entomologo dell’Ohio University sostiene di avere le prove della presenza di vita su Marte: il prof. William Romoser ha trascorso anni a studiare le immagini del Pianeta Rosso pubblicate dalla NASA e ha concluso che vi sarebbero numerosi esempi di forme simili a insetti. L’entomologo ha presentato la sua tesi in occasione del meeting annuale dell’Entomological Society of America a St. Louis (Missouri). “C’è stata ...

Emilia Romagna e ‘sardine’ - Bersani a DiMartedì : “Come diceva Lucio Dalla - a modo mio quel che sono l’ho voluto io”. E cita Basaglia : “Le ‘sardine’ in Emilia Romagna? sono riuscite a dire due cose, una alla destra e una alla sinistra. Alla destra hanno detto: ‘Guarda che qui non sarà una passeggiata’. Alla sinistra hanno detto: ‘Non state lì a pettinare le bambole’“. E’ il commento del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, ospite di “Dimartedì” (La7), sulla mobilitazione delle ‘sardine’ in Emilia ...

Di Martedì scontro Floris – Salvini - il giornalista “Lei questa sera si è presentato in pigiama” - il leader leghista “su La7 non sono fortunato la Gruber mi ha detto che vado in spiaggia in mutante” : Un siparietto molto divertente quello andato in onda su La7 nella serata di ieri sera al programma DiMartedì. Il conduttore Giovanni Floris ha scherzato sull’abbigliamento di Salvini presente ieri sera in studio affermando che si era presentato in trasmissione in pigiama. La risposta del leader leghista non si è fatta attendere. Matteo Salvini ha risposto dicendo che su la7 non è fortunato con l’abbigliamento perché la Gruber ...

Dieci palestinesi sono stati uccisi Martedì nei bombardamenti compiuti da Israele sulla Striscia di Gaza : Dieci palestinesi, tra cui il comandante del gruppo radicale palestinese Jihad Islamico, Baha Abu al Ata, e la moglie, sono stati uccisi martedì nei bombardamenti compiuti da Israele nella Striscia di Gaza, ha detto il ministro della Salute della Striscia. Gli

La furia sul padre anziano : lo uccide a Martellate e confessa : "Sono stato io" : Rosa Scognamiglio Un uomo di 38 anni ha ucciso il padre a martellate poi, subito dopo l'assassinio avrebbe confessato l'omicidio agi inquirenti: "Sono stato io" "Sono stato io". Con questa dichiarazione spontanea, Daniele Ciammetti, un 38enne romano, avrebbe confessato ai poliziotti del commissariato Aurelio, in un quartiere a nord della capitale, di aver ammazzato il padre di 76 anni a martellate. Romanzo criminale a Roma, ancora ...

Adolfo Ciammetti - 76 anni - ucciso a Martellate dal figlio. Daniele confessa : “Sono stato io - ecco perché l’ho fatto” : Omicidio a Roma nel pomeriggio di martedì 12 novembre 2019. Un uomo di 76 anni, Adolfo Ciammetti, è stato trovato morto dalla figlia nel tardo pomeriggio di martedì all’interno della sua azienda di infissi in via Soriso, alla periferia della Capitale, precisamente nel quartiere Boccea. Secondo quanto riporta il Corriere.it qualche ora prima i parenti dell’uomo avevano presentato denuncia di scomparsa preoccupati perché non avevano più notizie di ...

Shoah : Martella - ‘luoghi orrore non sono ‘di parte’ - lo è chi vieta’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Auschwitz, i luoghi dell’orrore, non sono ‘di parte’: appartengono tutti alla disumanità. Su parti opposte c’è semmai chi lavora per tenere ovunque viva la memoria ammonitrice e chi invece vieta, come il sindaco di #Predappio, le conoscenze essenziali per non ricadere nell’abisso”. Lo scrive su twitter il sottosegretario Andrea Martella. L'articolo Shoah: Martella, ...

Alfonso Bonafede nervosissimo a DiMartedì : "Sono stanco delle menzogne di Salvini" : Il grillino di ferro Alfonso Bonafede a Di Martedì risponde alle accuse delle opposizioni di voler colpire i piccoli evasori. In particolare, l'ex alleato Matteo Salvini ha puntato il dito contro l'approccio del governo, tacciato di perseguitare con il carcere elettricisti, idraulici e parrucchieri.

DiMartedì - il sogno proibito di Giovanni Floris : "Chi non sono mai riuscito ad avere ospite" : Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì, oggi si è raccontato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, spaziando su diversi temi. Il 5 novembre del 2002 andava in onda la prima puntata di Ballarò. Si ricorda quel giorno? “Certo. Come ospiti c'erano Fassino, Boeri, Sabatini e Barberis, della Fiat, che

Napoli senza un’identità. Ci sono tante cose che non funzionano : se ne parla a Radio Marte : Giordano sul Napoli: I numeri sono catastrofici. Le partite si possono vincere o perdere, ma ciò che mi stupisce è lo sguardo dei giocatori A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del momento non fortunato del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: Maurizio Pistocchi, giornalista: “Ci sono tante cose che non funzionano nel Napoli e alcune ...

Spazio - Gilbert V. Levin : “Sono convinto che abbiamo trovato le prove di vita su Marte negli anni ’70” : “Il mondo non è pronto alla notizia della vita su Marte”, sostiene Jim Green, responsabile scientifico della NASA. Ora Gilbert V. Levin, ingegnere statunitense che ha collaborato con la NASA alla missione Viking, spiega perché è convinto che negli anni ’70 gli esperimenti a bordo delle sonde abbiano dimostrato che c’è vita biologica sul Pianeta Rosso in un suo articolo su Scientific American, che riportiamo di seguito. “Noi umani ora ...

Nadia Toffa - chi è la iena in sedia a rotelle che era in studio per salutarla insieme agli altri. Martedì sera tutti si sono chiesti chi fosse… : È andata in onda Martedì 1° ottobre 2019 la prima puntata della nuova stagione de Le Iene. Una puntata “strana”, triste, la prima puntata senza Nadia Toffa. La giornalista e conduttrice del programma è morta lo scorso 13 agosto per un tumore al cervello lasciando un vuoto immenso. “Niente sarà più come prima”, avevano scritto quelli de Le Iene su Facebook nel lungo post pubblicato il giorno della sua morte. E in effetti è così. Nella puntata di ...