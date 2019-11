Manovra | multe e Imu non pagate? Il Comune può pignorare i conti correnti

Multe e tasse non pagate? Conto corrente sarà pignorato/ Norma choc in Manovra Pd-M5s : Multe e tasse locali non pagate? Il Conto corrente sarà pignorato: la Norma choc nella Manovra Pd-M5s-Iva-LeU, ecco come funzionerà

Manovra - slittano al 2020 le multe per chi non ha ancora installato i seggiolini anti-abbandono : Le proposte di modifica sono state depositate in commissione Finanze alla Camera: i dem chiedono che le sanzioni per chi non ha ancora installato nella propria auto i seggiolini anti-abbandono partano da marzo 2020 mentre per i pentastellati queste dovrebbero scattare da giugno del prossimo anno. La proposta dei Cinque Stelle contiene anche un incremento del sostegno economico per l'acquisto dei dispositivi a 45 euro.Continua a leggere

Manovra - multe su Pos posticipate a luglio 2020. Intesa su carcere evasori in dl fisco. Superbonus Befana nel 2021 : L'applicazione obbligatoria di sanzioni sui Pos, a quanto si apprende, è posticipata al luglio del 2020, nell'attesa di un accordo sull'abbassamento dei costi delle commissioni...

Conte «corregge» la Manovra. Slittano tetto ai contanti e multe legate al Pos : I vertici tra il presidente del Consiglio e le delegazioni dei partiti per trovare una mediazione. Si tratta su partite Iva e carcere per chi froda il fisco

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Manovra - piano Italia Cashless : multe a chi non accetta bancomat e il tetto al contante torna a 1000 ma in 3 anni : Il tetto al contante cala da 3000 a 2000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1000 euro negli anni successivi. È questa la mediazione che è stata raggiunta nel Cdm sulla Manovra....

Decreto Fiscale e Manovra : multe - tasse e bonus nella prima finanziaria giallorossa : Nelle bozze dei decreti che approdano in Consiglio dei Ministri vi è il taglio del cuneo Fiscale e un piano di sostengo alle...

Multe non pagate e debiti scalati dalle detrazioni - la novità nella Manovra : Multe non pagate e debiti scalati dalle detrazioni, la novità nella Manovra Una delle parole chiave più importanti correlate alla Manovra 2020 corrisponde certamente alla lotta all’evasione fiscale. Lo Stato cercherà in tutti i modi di risolvere le questioni pendenti tra i contribuenti e il fisco, anche al fine di recuperare quei miliardi di euro (7,2 per l’esattezza) comunicati nella NaDef. Non solo lotteria degli scontrini, che incentiverà ...