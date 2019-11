Manovra | l' Ue avverte l' Italia

Manovra - l'Unione europea "grazia" il premier Giuseppe Conte Poi avverte : "L'Italia rischia sul deficit" : L'Europa ha dato il via libera alla Legge di Bilancio. Non mancano però gli avvertimenti, scrive nella sua edizione on line del 20 novembre il Giornale. Il vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato: "Le misure sono necessarie per tutti i Paesi a rischio non conformità, ma

L'Ue non boccia la Manovra ma avverte : "Rischiate di non rispettare il patto di stabilità" : Non somiglia né a una bocciatura né a un'approvazione completa il giudizio della Commissione europea sul documento di bilancio presentato dal governo rossogiallo. E' più una promozione condizionata al raggiungimento di una serie di obiettivi che saranno presi in esame la prossima primavera, tanto è

Manovra - Ue avverte l’Italia : “Deficit e debito pubblico in aumento - colpa di Quota 100 e Rdc” : La Commissione Europea rivede al ribasso le stime di crescita dell'Italia: nel 2020 il Pil dovrebbe salire dello 0,4%, rispetto allo 0,7% stimato a luglio. Il commissario Moscovici: "Abbiamo chiesto precisazioni, abbiamo continuato questi scambi, le decisioni che prenderemo saranno rese note nelle nostre comunicazioni verso il 20 novembre".Continua a leggere

Manovra - Zingaretti avverte : “Basta furbizie e piccolezze - non regaliamo Italia alle destre” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, rivolge un appello agli alleati di governo sulla Manovra: "Stop furbizie, ipocrisie, sgambetti, litigi, piccolezze. Ora è tempo di credibilità per ricostruire fiducia e speranza". L'avvertimento è chiaro: "L'incertezza quotidiana è il modo migliore per regalare l'Italia alle destre".Continua a leggere

Renzi all’attacco su Manovra e premier. M5S avverte : senza Conte legislatura non ha futuro” : Il governo deve andare avanti, con o senza Giuseppe Conte come premier. E Italia Viva in Parlamento lavorerà per cambiare la manovra. Le parole di Matteo Renzi, come prevedibile fanno salire la tensione nel governo. Il leader di Italia Viva assicura di non voler far cadere l'esecutivo. "Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere", garantisce. Per quanto riguarda il futuro del premier, aggiunge, "dipende da come funziona il governo, ...

Manovra - su Pos e pagamenti elettronici l’Associazione bancari avverte : “No a grida manzoniane”. Gualtieri : “Da governo incentivi” : Se il governo, dopo il dibattito e le tensioni tra le forze politiche sulla Manovra, ha deciso di far slittare a luglio l’entrata in vigore dell’abbassamento sulla soglia del contante e sulle multe per chi non ha i Pos, dopo le richieste (soprattutto dal fronte M5s) di trovare prima un accordo sulla riduzione dei costi delle commissioni, il dibattito tra l’esecutivo e le banche resta però ancora aperto. Dalla 95esima edizione della ...

Manovra - Di Maio : “Ci soddisfa - miglioreremo”. E avverte gli alleati : “Siano leali”. Compromesso su Radio radicale : “La Manovra è sostanzialmente chiusa. Ci soddisfa, la miglioreremo in Parlamento, è un buon punto di partenza”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, di fronte a Palazzo Chigi, al termine del vertice sulla futura legge di Bilancio. Una riunione sospesa e poi terminata dopo diverse ore. Di Maio ha avvertito agli alleati sull’iter parlamentare, dopo che Italia Viva di Matteo Renzi aveva confermato la volontà di ripresentare gli ...

Manovra - Conte avverte : no stravolgimenti : 19.02 "Il confronto di ieri è stato normale, sono possibili supplementi di riflessione. Il disegno della legge di Bilancio non è ancora chiuso, ma una volta operata una sintesi non si può riaprire, non può essere stravolta". Lo puntualizza il premier Conte, a Torino. E in vista del confronto in Aula aggiunge:"Non temo il conflitto parlamentare" Poi sulle misure che riguardano l'uso del contante: "Nessun passo indietro". Puntiamo prima a ...

Manovra - Conte avverte : “M5s Gridava onestà ora non si tiri indietro - piano anti-evasori resta” : Ancora tensioni e polemiche all'interno del governo sulla Manovra. Dopo la richiesta di correzioni e vertici di maggioranza il Premier ha replicato: "La Manovra è stata deliberata e approvata da ministri di tutte le forze politiche, nel governo bisogna fare squadra chi non è d'accordo è fuori".Continua a leggere

Manovra - è scontro. Franceschini avverte : “Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno” : È scontro nel governo sulla Manovra, con gli avvertimenti lanciati da Movimento 5 Stelle e Italia Viva, con Matteo Renzi che vuole abolire la quota 100. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di calmare le acque, ma intanto il Pd replica con Dario Franceschini: "Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno".Continua a leggere

M5S avverte Conte : “Cambi la Manovra o voteremo contro” : Grillini contro la stretta sui contanti e l’obbligo del Pos. Il Pd: «Basta minacce». Lite premier-Renzi su Quota 100

Manovra - M5S avverte il premier : obbligo Pos e contante «devastanti» - serve vertice Conte - dem e piano B : urne - se insistono : Il leader dei 5 Stelle attacca il premier e chiede carcere e confisca per i grandi evasori. La precisazione dei Cinque Stelle: «Il premier ha tutta la nostra fiducia»

Manovra - vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis avverte l’Italia : “Chiederemo ulteriori chiarificazioni su Legge di Bilancio” : La Commissione europea chiederà chiarimenti all’Italia sulla Legge di Bilancio 2020. A dichiararlo è il vicepresidente e Commissario europeo per la stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, che, in un’intervista a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale pubblicata sul sito della Reuters ha detto: “Dove vediamo rischi di devianza dalle regole di bilancio dell’Ue chiediamo a questi Paesi ulteriori ...

Manovra - M5s avverte : “Senza il nostro voto non si va da nessuna parte” : Il M5s, in un post sul Blog delle Stelle, chiede che venga convocato subito un vertice di maggioranza, "per lavorare alle intese che ancora non ci sono. Il MoVimento 5 Stelle non permetterà che l'inutile bersaglio mediatico della lotta all'evasione" siano partite Iva, commercianti e professionisti che lavorano ogni giorno.Continua a leggere