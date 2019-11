Manovra | cartellino giallo da Bruxelles

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L’Italia rischia di non rispettare il Patto di stabilità e crescita. Il giudizio della Commissione europea sullaeconomica 2019 non è così tenero come si prevedeva alla nascita del governo Conte 2, esecutivo di matrice più europeista sostenuto da Pd e M5s e apprezzato a. Oggi, nella comunicazione ufficiale con i giudizi sulle leggi di bilancio degli Stati dell’Eurozona, la Commissione europea ha inserito il Belpaese in un gruppo di otto stati membri a rischio di “non conformità” con le regole del Patto. Oltre all’Italia, ci sono il Belgio, la Spagna, la Francia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia e la Finlandia.Nel caso italiano, ma anche per Belgio, Spagna e Francia, il problema sta nel debito pubblico. Anon vedono sforzi per ridurlo. Anzi vedono “una deviazione significativa dal ...

