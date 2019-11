Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Tutto l’amore che conta per davvero” è l’evento teatrale dedicato ache si è tenuto ieri sera, a Milano, a chiusura della Milano Music Week, al Teatro dell’Arte della Triennale.Quel piccolo grammo di pietra non poteva più stare nel guscio. La conchiglia aveva bisogno di partorirlo e allora cominciò a cercare, per giorni e giorni, un posto che fosse adatto a questo suo desiderio; un posto che fosse fatto di farina di angeli un posto che fosse così bianco da poter raccogliere tutta la luce e tutto il calore del sole, per rimandarlo in cielo a bruciare le stelle invidiose. Ed eccolo, quel posto tanto cercato, le si parava dinnanzi … bianco e azzurro. Mediterraneo da vedere. Sono parole di. È un brano inedito, non musicale, un racconto, e ne scriveva molti, aveva agende e quaderni fitti di ...

HuffPostItalia : Mango, un ricordo che scava dentro - MocerinoG : RT @HuffPostItalia: Mango, un ricordo che scava dentro - mrjosh75 : RT @HuffPostItalia: Mango, un ricordo che scava dentro -