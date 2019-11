Maltempo Sondrio | Anas | “Chiusura invernale del Passo dello Spluga”

Maltempo Sondrio - cede il muro di sostegno : chiusa la strada in Valtellina : Le forti e incessanti piogge hanno causato il cedimento di un muro di sostegno, per una lunghezza di circa 10 metri, e la strada provinciale numero 13 che conduce a Buglio in Monte (Sondrio) e’ stata pertanto chiusa al traffico. Per fortuna, nel momento del crollo, non transitavano auto. Ora il paese della Valtellina ha grossi problemi di collegamenti con il fondovalle. Gli abitanti, per raggiungere aziende e scuole, sono costretti a ...

Le abbondanti nevicate delle ultime ore hanno costretto l'Anas alla provvisoria chiusura al traffico della statale 36 dello Spluga in località Teggiate, all'altezza di Madesimo (Sondrio). Sul posto da questa mattina con personale dell'Anas i mezzi spazzaneve di una ditta incaricata di riaprire al piu' presto la strada. Madesimo risulta raggiungibile malgrado i disagi.

A causa del Maltempo, sulla SS36 "del lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 140,000 al km 149,519, nei pressi di Teggiate Nuova nel comune di Madesimo in provincia di Sondrio. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità.