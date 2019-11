Maltempo | piccola tregua su gran parte dell' Italia | qualche pioggia ancora al Centro

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma - Il grosso delè ormai attenuato al Nordovest, dopo le forti piogge degli ultimi giorni che hanno tenuto con il fiato sospeso alcune areea Liguria, tra cui Genova, e messo in ginocchio tratti'Alessandrino recentemente alluvionati, come Spinetta Marengo. Piovesu Piemonte, Liguria ed ovest Emilia ma con intensità più attenuata rispetto a martedì, quando nel pomeriggio ed in serata c'è statospazio per il crollo di un terrapieno a Genova Sturla a causa del terreno saturo di acqua, e per una frana ai Camaldoli. In Piemonte le abbondanti piogge hanno provocato il crollo di alcune frane nell'Alessandrino costringendo alla chiusuraa SP157 tra Pasturana e Basaluzzo. Dopo essersi portati vicino alla tracimazione sono rientrati sotto i livelli di guardia i livelli dei principali corsi d'acqua ...

