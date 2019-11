Maltempo | nel Bolognese controlli anti-sciacallaggio

Maltempo : fiumi sotto osservazione nel pavese : Continua il monitoraggio dei fiumi in provincia di Pavia, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po questa mattina ha raggiunto i 2,25 metri sopra lo zero idrometrico, per poi scendere a +2,17 nel pomeriggio alle 14.30: si è ancora abbastanza lontani dal +3,50 sopra lo zero, che rappresenta il primo livello di emergenza. E’ cresciuto anche il Ticino: al ponte in barche di Bereguardo ...

Maltempo : ancora disagi per strade e ponti nel modenese : L’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sull’Emilia-Romagna lascia ancora disagi sul territorio modenese, in particolare per quanto riguarda la viabilita’. Nella zona, a seguito delle precipitazioni che hanno gonfiato i corsi d’acqua, restano chiusi il ponte di Navicello Vecchio sul fiume Panaro sulla provinciale 255 tra Modena e Nonantola; il ponte Motta sulla provinciale 468 tra Carpi e Cavezzo, il ponte di ...

Previsioni meteo : di nuovo forte Maltempo nel week end - le zone piu' colpite : Le condizioni meteo sono attualmente migliorate sull'Italia, dopo il passaggio dell'ultima intensa perturbazione che ha portato altri disagi ieri soprattutto in Sicilia e sul Nord-Ovest. La porta...

Maltempo Piemonte : ancora disagi nell’Alessandrino : Proseguono i disagi a causa del Maltempo nell’Alessandrino: la Protezione civile segnala la chiusura dei guadi sul torrente Valla a Spigno Monferrato e a Pareto, nell’Acquese; allagamenti nel sobborgo alessandrino di San Michele e a Castellazzo Bormida, a pochi chilometri dal capoluogo, dove oggi tutte le scuole sono chiuse. Rallentata la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ovada-Acqui. A Ovada una famiglia è stata evacuata dalla ...

Maltempo a Napoli : sprofonda la strada nel quartiere Arenella - 19 persone sgomberate : Il Maltempo che sta flagellando il paese continua a sgretolare la città. Poco dopo le 15 a vico Molo alle Due Porte, nel centro storico del quartiere Arenella, un grosso pezzo di strada...

Maltempo : la piena del Serchio passa senza danni nel Pisanohi : E’ passata come previsto intorno alle 20 senza provocare disagi alla popolazione né danni la piena del fiume Serchio a Ripafratta di San Giuliano Terme (Pisa) dove la situazione è rimasta costantemente monitorata dai tecnici della protezione civile locale. Era già stato il sindaco del piccolo comune Sergio Di Maio con un post su Fb a rassicurare i cittadini spiegando che il livello del fiume non sarebbe stato comunque tale da creare ...

Maltempo Campania - grandine e nevischio : disagi nella zona degli ospedali di Napoli : disagi nella zona collinare di Napoli per il Maltempo che ha colpito la citta’ nel pomeriggio. Problemi, in particolare, nelle strade di accesso ai vari ospedali della zona. Secondo alcune segnalazioni, al Cardarelli la corsia di accesso si e’ allagata con le ambulanze che hanno avuto difficolta’ a raggiungere l’accesso del Pronto Soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si e’ abbattuta sulla zona ...

Maltempo a Modena : chiude nella notte via Emilia est alla Fossalta : A causa degli alti livelli di Panaro, Tiepido e Grizzaga, dalle 22 a Modena verrà chiusa via Emilia est dal

Previsioni meteo : Maltempo senza sosta - ennesimo ciclone nel week-end : L'autunno cerca in tutti i modi di rimediare la "figuraccia" fatta tra settembre e ottobre, mesi in cui ha lasciato campo libero ad un'estate quasi infinita. Il mese di novembre si sta confermando...

Maltempo : Veneto - allerta arancione nell’Alto Piave sino a domani sera : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) – Prosegue in Veneto l’ondata di Maltempo, anche se in progressiva attenuazione. E’ ancora allerta ‘arancione’ per l’assetto idrogeologico dell’area dolomitica e per il rischio allagamenti ed esondazioni nel bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento, nel Veneto Orientale. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa che sino alle ore 20 di ...

Previsioni Meteo Piemonte : nel pomeriggio Maltempo diffuso - miglioramento da domani mattina : “Le Previsioni emesse dal Centro funzionale di Arpa Piemonte evidenziano la continuazione nel pomeriggio di un maltempo diffuso, con precipitazione moderate, più intense su Astigiano e Alessandrino, che perdureranno fino alle prime ore di domani, dopo le quali è atteso un miglioramento delle condizioni Meteo“: lo spiega in una nota la Regione Piemonte. “Permane l’allerta gialla per la possibilità di fenomeni localizzati ...

Maltempo Lombardia : precipitazioni diffuse - più intense nel Pavese [DATI] : In atto precipitazioni diffuse su gran parte del territorio regionale lombardo con intensità maggiori nel Pavese, anche se i corsi d’acqua principali non presentano criticità: lo rende noto la Sala operativa regionale – coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni – che sta monitorando costantemente la situazione e l’evoluzione dei fenomeni in atto. Nelle ultime ...

Italia nella morsa del Maltempo : NEVE senza sosta sulle Alpi e in collina al Nord/Ovest - temporali inondazioni e fiumi in piena dal Friuli alla Sicilia : La nuova ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia da stamattina si abbatte con particolare veemenza in queste ore sulle Regioni del Nord, con abbondanti nevicate fino a bassa quota. Imbiancata persino Ceva, ad appena 380 metri di altitudine nel cuneese. Violenti temporali stanno colpendo la Liguria, con punte di oltre 100mm a Genova dove la temperatura minima è crollata a +5°C e adesso la colonnina di mercurio non supera i +7°C, ma ...

Maltempo in Liguria : pioggia e vento - nel Savonese un metro di neve : In Liguria si continuano e registrare piogge deboli o moderate: nel Centro Levante è in vigore fino alle 15 l’allerta meteo arancione per piogge, con cumulate nell’area da inizio evento prossime ai 60mm. Nelle aree interne la neve è caduta copiosa, segnala l’Arpal: su Settepani nel Comune di Osiglia (Savona) l’altezza ha quasi raggiunto 1 metro di altezza. I venti soffiano forti con raffiche di burrasca da Nord sul ...