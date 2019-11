Maltempo Modena | riaperti Ponte Alto e Ponte dell’Uccellino  

Maltempo a Modena : chiude nella notte via Emilia est alla Fossalta : A causa degli alti livelli di Panaro, Tiepido e Grizzaga, dalle 22 a Modena verrà chiusa via Emilia est dal

Maltempo Modena : ponti ancora chiusi - si rompe argine di canale a Finale Emilia : A Finale Emilia , in provincia di Modena , una parte dell’ argine del canale Diversivo si è rotta e le campagne della zona si stanno allagando: sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Carabinieri, insieme ai tecnici di Aipo. A Modena , nonostante il passaggio del colmo di piena, rimangono chiusi in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell’Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. Chiuso anche il ...

Maltempo Modena : ponti chiusi per precauzione : Le intense precipitazioni della notte (con pioggia in pianura, neve in montagna che poi è già in fase di scioglimento per l’aumento delle temperature) hanno determinato un rapido innalzamento del livello dei fiumi e dei corsi d’acqua nel territorio del comune di Modena. Per ragioni precauzionali, quindi, intorno alle 8 è stata decisa la chiusura di Ponte Alto sul Secchia e di ponte dell’Uccellino, sempre sul Secchia, tra ...