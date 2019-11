Maltempo infinito sull’Italia | in arrivo alluvioni lampo e allagamenti

Maltempo infinito - nuovo possibile ciclone da venerdì : Alessandro Ferro Se le giornate di mercoledì e giovedì saranno interlocutorie, da venerdì una nuova ondata di Maltempo si abbatterà sull'Italia interessandoci per l'intero fine settimana L'Italia sta vivendo una delle fasi più piovose delle ultime stagioni autunnali. Se le condizioni meteo non guariranno del tutto né oggi e nemmeno domani, da venerdì è prevista una intensa perturbazione che potrebbe evolversi in nuovo ciclone ...