Maltempo | frana in valle Armea | isolato il Comune di Ceriana

Scavi di Ercolano - frana porzione di terreno a causa del Maltempo. In corso verifiche dei danni : Il maltempo, che sta creando danni e disagi in tutta Italia, dopo Venezia non ha risparmiato un altro importante bene artistico. Un’ampia porzione superficiale, 150 metri quadrati, del terreno della scarpata del viale di accesso agli Scavi di Ercolano, il viale Maiuri, è franata nella notte sull’area archeologica, in particolare nell’area della Domus di Telefo. “A causa del maltempo e delle intense piogge degli scorsi giorni, questa ...

Maltempo Lombardia - frana Ruinon : incontro sulle condizioni di rischio : E’ fissato per il 22 novembre un incontro con il Dipartimento di Protezione Civile per la rivalutazione delle condizioni di rischio nell’area interessata dalla frana del Ruinon in Valfurva (Sondrio). L’incontro sara’ un momento fondamentale nella fase di gestione dell’emergenza della frana. Al tavolo e’ stato invitato, per fornire il proprio supporto, anche il Centro di Competenza per le frane del Dipartimento ...

Maltempo Trento - frana dal monte Brione : interrotte la ss240 e la ciclabile : Una frana si è verificata questo pomeriggio nella zona di Torbole: dal monte Brione si sono staccati alcuni massi che sono finiti sula strada statale 240, che collega Arco a Riva, nell’area del Linfano. Lo smottamento ha interessante marginalmente anche l’ex albergo Baia Azzurra che da tempo versa in stato di abbandono. Non si registra il coinvolgimento di persone o mezzi. interrotte la statale 240 e pista ciclabile verso il Linfano. ...

Maltempo - frana sull’Appennino Reggiano : strada bloccata : Dopo una piccola tregua, ha ripreso a piovere in Emilia-Romagna dove gli effetti del Maltempo in termini di danni continuano a farsi sentire. Sull’Appennino Reggiano c’e’ stato uno smottamento che ha ostruito totalmente la carreggiata della Statale 63, al chilometro 51+500, in localita’ Cerreto, nel Comune di Ventasso, poco lontano dal passo che delimita il confine con la Toscana. La frana e’ stata provocata ...

Maltempo - situazione critica in Alto Adige : nuova frana sulla linea ferroviaria della Val Pusteria - rimarrà chiusa almeno un mese : Nuovo smottamento sulla linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa da giorni dopo l’ondata di Maltempo in Alto Adige. A Valdaora su un pendio boschivo ha ceduto un tratto di banchina. Per alcuni metri i binari sono sospesi nel vuoto sotto una voragine di decine e decine di metri. A poca distanza dal luogo della frana, poco dopo, due enormi sassi sono finiti sui binari della linea ferroviaria della val Pusteria. I lavori di repristino si ...

Maltempo Liguria : frana su un terreno Aspi vicino a un viadotto a Bogliasco : A causa delle forti piogge, la scorsa notte “è peggiorata la frana sulla strada per Sessarego, a Bogliasco, in corrispondenza dei piloni del viadotto autostradale ‘Burchi’“. Lo comunica il Comune spiegando che i tecnici di Autostrade sono gia’ intervenuti in quanto il terreno franato è di proprietà della società. Un albero ha invaso la carreggiata, impedendo il transito. “Grazie all’intervento dei Vigili ...

Maltempo - treno deraglia in Alto Adige : val Pusteria isolata a causa di una frana : Un treno deragliato a causa di una frana che ha completamente isolato la zona. La Val Pusterla in Trentino Alto Adige è attualmente isolata a causa di una frana che, nei pressi di Rio Pustreria, ha provocato il deragliamento di un treno. Il sindaco di San Lorenzo di Sebato, in provincia di Bolzano, Martin Ausserdorfer, con un messaggio su Facebook invita i concittadini: “Restate a casa”. La funivia del Colle, nel frattempo, è fuori ...

Maltempo in Liguria - neve nell'entroterra. Frana nello Spezzino - tre famiglie isolate : Nelle prossime ore i fenomeni nevosi andranno lentamente attenuandosi (con quota neve in rapido rialzo) ed è attesa una generale, temporanea pausa nelle precipitazioni

Maltempo - automobile contro una frana : ferito l’autista. In Alto Adige oltre 800 interventi e duemila utenze senza elettricità : Un automobilista ha riportato ferite lievi dopo essere finito con la sua automobile contro un sasso franato sulla strada in val Venosta. Ecco il bilancio di una giornata di interventi in Alto Adige: 80 squadre di vigili del fuoco impegnate in 833 interventi nella sola giornata di oggi, 51 strade chiuse in tutto l’Alto Adige. Questo il bilancio tracciato alle ore 19 dal comandante dei Vigili del fuoco Florian Alber che ha coordinato il ...

Maltempo : frana nell’Oltrepo’ Pavese - emergenza e strada chiusa : Il Maltempo non ha dato tregua all’Oltrepo’ Pavese che nel primo pomeriggio di oggi ha fatto i conti con una frana nella zona montana a Varzi (Pavia). I detriti hanno invaso la strada provinciale 91 che collega Varzi alla localita’ Castellaro, vicino alla frazione Monteforte. L'articolo Maltempo: frana nell’Oltrepo’ Pavese, emergenza e strada chiusa sembra essere il primo su Meteo Web.