Maltempo Ercolano | Strano | “Al momento solo danni di lieve entità”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Lo smottamento di terreno nella parte sud-est della scarpata del viale Maiuri che collega la città moderna con quella antica nel Parco archeologico di(Napoli), ha provocato ”aldientità”. Ne dà notizia il direttore del Parco archeologico Francesco Sirano che si compiace per la rapidità degli interventi e l’operato dei tanti professionisti coinvolti. ”Una macchina organizzativa perfetta che ha consentito di gestire con tempestività e professionalità tutte le operazioni necessarie alla messa in sicurezza e all’individuazione deiche alrisultanodientità. Eccezionale la collaborazione con l’equipe Packard, che ha messo a disposizione dati storici e analisi utili per l’inquadramento dell’intervento”. Sirano aggiunge anche che ‘‘il movimento del terreno ha messo in ...

