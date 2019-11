Maltempo Emilia Romagna | l’allerta per i fiumi passa da rossa ad arancione

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Si conferma l’allerta meteo inmadaadper criticita’ idraulica – ossia per i– sulla pianura ferrarese, ravennate e bolognese, sulla costa ferrarese e sulla pianura del Modenese, del Reggiano e del Parmense. L’allerta – emanata dall’Arpae e dalla Protezione Civile regionale – e’ in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani e prevede un codice giallo per criticita’ idraulica e idrogeologica nelle restanti aree della regione con l’esclusione dellain cui il codice e’ verde. Nel segnalare, per domani, “deboli piogge, localmente anche a carattere di rovescio, sui rilievi centro-occidentali”, occorre porre “attenzione ai tratti vallivi del fiume Panaro e in particolare del fiume Secchia per il transito della piena, al transito della piena del ...

