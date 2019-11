Maltempo Emilia-Romagna | chiusa la falla sull’argine dell’Idice a Budrio

Maltempo a Modena : chiude nella notte via Emilia est alla Fossalta : A causa degli alti livelli di Panaro, Tiepido e Grizzaga, dalle 22 a Modena verrà chiusa via Emilia est dal

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : anche domani scuole chiuse a Bomporto [FOTO] : Stanotte a mezzanotte la zona F, della quale Bomporto fa parte, entrerà in allerta rossa, questo a scopo preventivo in considerazione dell’innalzamento dei livelli di Secchia e Panaro. Per questo è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale di Bomporto. Le due idrovore che pescano acqua dal Naviglio sono regolarmente in funzione e per questo è confermata la chiusura della strada e del ponte sul Naviglio in centro ...

Maltempo Emilia Romagna : nuova esondazione del fiume Idice nel bolognese : Il Maltempo non concede tregue sull'Italia. Nelle ultime ore intense precipitazioni hanno colpito nuovamente le regioni centro-settentrionali, già martoriate da piogge e forti temporali nei giorni...

Maltempo - nuova perturbazione con neve e vento : è ancora allerta rossa in Emilia Romagna : Una nuova perturbazione atlantica porta Maltempo su gran parte del Nord e alcune regioni centro-meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di martedì allerta rossa sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e allerta arancione su Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.Continua a leggere

Maltempo : in Emilia e Toscana esondano i fiumi. Paura per l'Arno - valanga in Alto Adige : È allerta in 11 Regioni. A Pisa l'ondata di piena attesa nella notte, chiusi i ponti dal pomeriggio. A Roma grave un ragazzo nell’auto schiacciata da un albero

Maltempo Emilia Romagna : Vigili del Fuoco al lavoro per soccorrere gli animali : Situazione di allerta in Emilia Romagna dove le piogge hanno causato svariati danni e dove, per le prossime ore, è prevista ancora allerta rossa. Maiali e cavalli, gatti e anche api: sono alcuni degli animali portati in salvo nel pomeriggio dai Vigili del Fuoco di Bologna, ancora impegnati soprattutto nella zona di Budrio per gli allagamenti causati dall’esondazione del fiume Idice. Nelle campagne fra Vedrana e località La Motta, con ...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli - Veneto ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Maltempo Modena : ponti ancora chiusi - si rompe argine di canale a Finale Emilia : A Finale Emilia, in provincia di Modena, una parte dell’argine del canale Diversivo si è rotta e le campagne della zona si stanno allagando: sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Carabinieri, insieme ai tecnici di Aipo. A Modena, nonostante il passaggio del colmo di piena, rimangono chiusi in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell’Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. Chiuso anche il ...

Maltempo - allerta rossa in Friuli - Toscana ed Emilia : Le prossime ore si preannunciano particolarmente difficili per parte del centro nord del Paese, con l'ondata di Maltempo che non accenna a rallentare. La Protezione Civile ha fissato l'allerta rossa con elevata criticità per rischio idrogeologico nella zona del bacino del Livenza e del Lemene in Friuli Venezia Giulia.Nello specifico, secondo la Protezione Civile del Friuli, questi sono i comuni più a rischio: Andreis, Arba, Aviano, Azzano ...

Maltempo Emilia-Romagna : il Reno sorvegliato speciale - ancora interventi nel Bolognese : In Emilia–Romagna è ancora alta l’attenzione rivolta alle piene dei fiumi, in particolare il Reno. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato colmi di piena e l’intero bacino del Reno è costantemente monitorato dai tecnici della protezione civile e dalle forze dell’ordine. Sorvegliati speciali gli argini di fiumi e canali, in particolare, nelle province di Bologna, Modena e Ravenna. L’allerta rossa ...

Maltempo - allarme fiumi in Toscana ed Emilia. DIRETTA : Fa paura il Reno nel Bolognese: “Sarà una piena storica”, dice il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini. L'Arno oltre il primo livello di guardia minaccia Firenze. In Alto Adige una valanga travolge un centro abitato in Val Martello: danni alle case, ma nessun ferito

Maltempo : in Emilia e Toscana esondano i fiumi. Paura per l'Arno - valanga in Alto Adige : È allerta in 11 Regioni. A Pisa l'ondata di piena attesa nella notte, chiusi i ponti dal pomeriggio. A Roma grave un ragazzo nell’auto schiacciata da un albero

Maltempo - Borgonzoni chiede lo stato di calamità per Emilia-Romagna : “Regione è responsabile” : "Anche quest'anno si contano i danni per mancanti interventi strutturali e per l'assenza di opere, su cui la Regione non ha ancora voluto investire. Siamo vicini agli emiliano romagnoli colpiti e pronti a fare di tutto per sostenere, in tutte le sedi, lo stanziamento di adeguati fondi e il dovuto risarcimento post danni": la candidata del centrodestra in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, commenta la situazione nel territorio messo in ginocchio ...