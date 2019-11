Maltempo | allarme Sib | impianti distrutti e spiaggia erosa danni per centinaia mln euro

Maltempo - Veneto : stato di preallarme per Brenta - Bacchiglione e Tagliamento : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di preallarme su Alto Piave, Piave Pedemontano (stato di attenzione per situazione idrogeologica), Alto-Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta -Bacchiglione, Livenza, Lemene e Tagliamento. Le previsioni indicano nel pomeriggio/sera di oggi ...

Maltempo - l'allarme della climatologa Baldi : "Nessuna tregua fino a settimana prossima" : Non ci illudiamo, il Maltempo non è ancora terminato. Parola di Marina Baldi, climatologa del Cnr, che prevede pioggia fino a metà settimana. Poi al Sud la situazione migliorerà, mentre giovedì e venerdì ci sarà una nuova perturbazione al Nord, in Sardegna e sulle regioni del Tirreno". Il motivo? pe

Maltempo - allarme fiumi in Toscana ed Emilia. DIRETTA : Fa paura il Reno nel Bolognese: “Sarà una piena storica”, dice il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini. L'Arno oltre il primo livello di guardia minaccia Firenze. In Alto Adige una valanga travolge un centro abitato in Val Martello: danni alle case, ma nessun ferito

Maltempo : Emilia e Toscana - i fiumi fanno paura. Alto Adige stato preallarme fino a domani - Casertano in ginocchio : E' allarme lungo il bacino dell'Arno, che le forti piogge di questi giorni hanno gonfiato al punto da spingere le autorita' locali a sgomberi e chiusure di scuole e uffici. Nella Sala operativa della protezione regionale della Toscana c'e' "massima attenzione" all'andamento della piena del fiume Armo. Il sistema delle dighe, assicura la Regione Toscana, "ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative". Gli ...

Maltempo : sale livello dell'Arno - a Firenze oltre la prima soglia di allarme : Il livello dell'Arno a Firenze è salito di due metri nelle ultime sei ore e ha superato il primo livello di allerta. Secondo i dati rilevati alle 6.45 dal Centro funzionale della Regione Toscana, il fiume agli Uffizi aveva raggiunto i 4,13 metri con una crescita di 35 centimetri nell'ultima ora per le abbondanti piogge cadute su tutto il bacino del fiume. La Protezione civile della città metropolitana di Firenze invita i ...

Allarme Maltempo - l’Arno sopra il livello di guardia : Il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa Valdarno (Firenze) intorno alle 11 di questa mattina con una portata di 1.500 metri cui al secondo. Lo rende noto la protezione civile regionale. Probabile picco di piena dell’Arno alla stazione di rilevamento Firenze Uffizi intorno alle ore 12 di oggi, prossimo o di poco inferiore al secondo livello di criticità (che è di 5,50 metri) comunque al di sopra dei massimi registrati negli ultimi ...

Bolzano. Maltempo : confermato lo stato di pre-allarme della protezione civile : Nuovo vertice sabato mattina della conferenza di valutazione del Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile. Il direttore Rudolf

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena una nuova ondata di Maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di pioggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

Maltempo Belluno - Misurina isolata : allarme e pericolo valanghe : “La situazione è sotto controllo e al momento non risultano particolari criticità sul territorio provinciale, ad eccezione di Misurina che rimane isolata”, Lo afferma il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile, Massimo Bortoluzzi, nell’aggiornamento delle 19 dalla sala operativa della Prefettura. “Arpav conferma la pausa del Maltempo da stasera fino a metà pomeriggio di domani. A breve uscirà un nuovo ...

Maltempo - è allarme a Fiumicino : “Restate lontani dalle spiagge - massima prudenza” : “Date le condizioni meteo attuali e per tutto il fine settimana consiglio massima prudenza, soprattutto per via della pioggia e del vento forte che sta colpendo la città“. E’ il nuovo appello del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, a causa della forte mareggiata e del Maltempo in corso. “In particolare, esorto a rimanere lontani dalle spiagge di tutto il territorio cittadino – continua il sindaco – ...

A Venezia allarme marea fino a 160cm <br>Il Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...

Maltempo - Italia di nuovo in ginocchio : la Tempesta Günther flagella il Paese - tanta NEVE al Nord. Allarme Scirocco : Infuria sull’Italia la nuova Tempesta di Maltempo provocata dal vasto ciclone Günther posizionato nel Mediterraneo occidentale. Il vento di Scirocco ha raggiunto nelle ultime ore raffiche molto forti sul crinale dell’Appennino tosco/emiliano e in Lombardia, con velocità degne di un Uragano: 145km/h al Passo della Croce Arcana, 137km/h al Monte Piella, al Lago Scaffaiolo e all’Abetone, 118km/h a Pietra Piccata, 112km/h a ...