“Mai con…” | o degli infiniti voltafaccia della politica italiana

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul Mai con… Ormai un toposnarrazione, la formula che nega – giurando e spergiurando – ogni possibile apparentamento con una forzaconsiderata avversaria è diventata un mantra di cui non si era mai abusato tanto, nella storia del nostro paese, come negli ultimi 36 mesi. Quante volte lo abbiamo sentito pronunciare per poi vedere quelle stesse dichiarazioni smentite dai fatti nel giro di poche settimane – anzi, ma che dico, giorni? Se ilpolitico è diventato costume, proviamo a fissare almeno i più plateali oscillamenti di posizione – per usare un eufemismo –ultimi mesi con il nostro quiz. Li ricordate tutti? . “Mai con…”, oWired.

CarloCalenda : Se Renzi perde la bussola sulle sue “promesse” - lascio la politica, faccio il senatore semplice, no fuoco amico, n… - CarloCalenda : 1) quello che descrivi è il vincolo di mandato, cavallo di battaglia dei movimenti illiberali, 2) sono stato eletto… - goccedicristall : @matteosalvinimi I gatti non starebbero mai con lei, se potessero votare ???? -