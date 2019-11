Macerata | fu contagiato da Hiv in ospedale | 26 anni dopo è ancora senza risarcimento

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Lavinia Greci L'uomo, che oggi vive tutte le complicazioni dell'Aids, divenne sieropositivo per un'antitetanica. La sua battaglia legale gli ha dato ragione, ma il ministero della Salute non hapagato il milione e 600mila euro che spettano al 45enneGermano Santoni ha 45. È originario di Camerino, in provincia di, ma risiede da tempo a Civitanova. È semiparalizzato, cieco e non gode di ottima salute a causa di un errore che, ormai tempo fa, ha cambiato completamente la sua esistenza. A 19, infatti, un'iniezione per l'antitetanica, in, lo ha infettato con il virus dell'Hiv e oggi, 26, cerca giustizia nella aule di tribunale per avere ilche gli spetta.La vicenda giudiziariaSecondo quanto riportato da Il resto del Carlino, in primo grado e poi in appello, all'uomo è stato riconosciuto undi oltre ...

