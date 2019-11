M5s | giovedì voto su Rousseau per decidere se partecipare alle Regionali in Emilia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) È “il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali”. Per questo il Movimento Cinque Stelle ha deciso di far scegliere agli iscritti seo menoelezioni inRomagna e in Calabria. Lo annuncia il Blog delle Stelle, spiegando che la votazione sarà aperta12 e si chiuderà20. “elezioni richiede uno sforzo organizzativo, anche nazionale, e di concentrazione altissimo. Ciascuno di noi deve interrogarsi, con la massima responsabilità, sul contributo che sente di dare nei prossimi mesi, su dove sente più giusto che i suoi portavoce dirigano il proprio impegno”, si legge nell’annuncio. “Deve chiedersi se pensa se siamo capaci, tutti insieme, in un grande lavoro – continua il post – di rete di condivisione e ...

