L' oroscopo del giorno 22 novembre con classifica stelline | 2^ sestina | Luna in Bilancia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L'del222019 è ben deciso a delineare l'andamento generale del prossimo venerdì. Alla ribalta, ovviamente sotto attenta analisi da parte nostra, le stelle riguardanti i soli segni facenti capo alla seconda metà dello zodiaco: pronti a gioire o soffrire nell'attesa di sapere quali saranno i segni migliori del momento? In attesa di dare qualche risposta in merito a quanto appena detto, ci teniamo a segnalare due transiti di tutto rispetto in ambito astrologico: curiosi? Ebbene, in primo piano in questo fine settimana la spettacolare presenza dellain, un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente rischio. Non da meno però risulta essere in transito del Sole in Sagittario, pronto a sbarcare nel comparto del segno di Fuoco alle ore 14:29 del 29. A questo punto partiamo pure col mettere in evidenza i segni più ...

Daniel_Nardo : RT @Dio: Oroscopo 2020 per tutti i segni: le stelle sono ammassi incandescenti di elio e idrogeno in fusione nucleare, del tutto indifferen… - iivannoteii : RT @Dio: Oroscopo 2020 per tutti i segni: le stelle sono ammassi incandescenti di elio e idrogeno in fusione nucleare, del tutto indifferen… - icolumbro : RT @Dio: Oroscopo 2020 per tutti i segni: le stelle sono ammassi incandescenti di elio e idrogeno in fusione nucleare, del tutto indifferen… -